Кудашов о сезоне «Динамо»: «Мы создали команду за короткий срок. Она фундаментальная, есть костяк. Регулярку провели хорошо»
Главный тренер Алексей Кудашов оценил выступление «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Я считаю, что за короткий срок мы создали команду. Потому что команда получилась новая – поменялись игроки, поменялись роли. Я уже не раз про это говорил: нападающие, защитники, новая вратарская бригада, сочетания звеньев. Очень сильно омолодилась команда, появилось много молодежи.
И команда создалась. Это самое важное. Она такая фундаментальная, у нее есть костяк. Да, были небольшие спады, а так – ровно прошли чемпионат.
Да, могли и лучше сыграть, был такой период, но случились объективные причины, в том числе травмы. Тем не менее регулярку провели хорошо», – заявил Кудашов.
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