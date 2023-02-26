Кудашов о сезоне «Динамо»: «Мы создали команду за короткий срок. Она фундаментальная, есть костяк. Регулярку провели хорошо»

Главный тренер оценил выступление « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что за короткий срок мы создали команду. Потому что команда получилась новая – поменялись игроки, поменялись роли. Я уже не раз про это говорил: нападающие, защитники, новая вратарская бригада, сочетания звеньев. Очень сильно омолодилась команда, появилось много молодежи.

И команда создалась. Это самое важное. Она такая фундаментальная, у нее есть костяк. Да, были небольшие спады, а так – ровно прошли чемпионат.

Да, могли и лучше сыграть, был такой период, но случились объективные причины, в том числе травмы. Тем не менее регулярку провели хорошо», – заявил Кудашов.