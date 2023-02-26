Кудашов о сезоне «Динамо»: «Мы создали команду за короткий срок. Она фундаментальная, есть костяк. Регулярку провели хорошо»

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Главный тренер Алексей Кудашов оценил выступление «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что за короткий срок мы создали команду. Потому что команда получилась новая – поменялись игроки, поменялись роли. Я уже не раз про это говорил: нападающие, защитники, новая вратарская бригада, сочетания звеньев. Очень сильно омолодилась команда, появилось много молодежи.

И команда создалась. Это самое важное. Она такая фундаментальная, у нее есть костяк. Да, были небольшие спады, а так – ровно прошли чемпионат.

Да, могли и лучше сыграть, был такой период, но случились объективные причины, в том числе травмы. Тем не менее регулярку провели хорошо», – заявил Кудашов.

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2 комментария

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ECB
Команда интересная, играющая. Настораживает,, то очень часто упускали победы в, казалось бы, аыигранных матчах. Далеко ходить не надо - сегодня со Спартаком вели 3:0, за 12 секунд до конца второго периода подарили шайбу в своей зоне и получили гол (надо отметить, бросок у Чебрикова получился отличный), потом начудил Коновалов, проведший очень хороший матч... Молодцы, что смогли забить четвертый гол. Надеюсь, это болезнь роста и со временем пройдёт... Удачи динамовцам в плей-офф !!!
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Кеша
Команда молодая , хорошая играющая . Есть моменты , которые мне не нравятся совсем . Ведете игру , ведете по счету . Потом вдруг у всех как-будто что -то замкнуло в голове и в третьем периоде проваливаемся , отдаём инициативу и как результат отдаём победу . А ведь в плей офф это будет одним из решающих факторов - играть через не могу до последней минуты матча . А в некоторых случаях неограниченное число овер-таймов .
+3
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+3
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