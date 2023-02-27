Малкин набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У него 62 очка в 59 играх

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (7:3) и был признан первой звездой.

Россиянин продлил результативную серию (2+4) до 3 игр.

Всего в 59 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 62 (23+39) балла.

Сегодня за 17:53 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (0:45 – в большинстве) – у Малкина 3 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 3».

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5 комментариев

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Maxim Shumov
В 37 лет после стольких травм, с вредителем Хекстоллом у руля, все равно колотит больше очка за матч. Из наград не брал только Селке и Ришара (хотя кидал по 50 и 47 шайб) и не попал в топ-100, да и вообще никогда особо высоко не котировался. Сейчас становится особенно смешно от присутствия в том списке Джонни Тэйвза
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VintDV
Малыч сила!! Даже +3 сегодня!!!
+4
0
+4
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VintDV
Ответ Марсель Объелся
Удивительно, как в матче с десятью шайбами можно стать первой звездой сделав всего 1+1
Это ему за прошлый матч:)
+1
0
+1
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Евгеныч55
Маэстро в деле, плей офф нужен, Жека жги.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Удивительно, как в матче с десятью шайбами можно стать первой звездой сделав всего 1+1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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