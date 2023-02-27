Малкин набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У него 62 очка в 59 играх
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (7:3) и был признан первой звездой.
Россиянин продлил результативную серию (2+4) до 3 игр.
Всего в 59 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 62 (23+39) балла.
Сегодня за 17:53 – лучший показатель среди форвардов «пингвинов» (0:45 – в большинстве) – у Малкина 3 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 3».
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