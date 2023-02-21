Малкин о «Питтсбурге»: «Если будем стараться как следует, то выйдем в плей-офф. У нас отличная команда, я верю в каждого»

верит, что « » сможет выйти в плей-офф.

Команда проиграла 4 из 5 последних матчей и сейчас находится вне зоны wild card в Восточной конференции, хотя имеет преимущество перед конкурентами по потерянным очкам.

Сегодня «Пингвинс» проиграли «Айлендерс» (2:4), пропустив 3 безответные шайбы в третьем периоде.

«Мы должны играть одинаково. Неважно, ведем мы с преимуществом в две шайбы или в одну. Не ждать, а пытаться победить. Двигаться, играть в свою игру, прессинговать. Сейчас мы чувствуем давление, нужны очки. Мы начинаем выжидать, и соперник захватывает инициативу.

Если мы будем бороться за каждый сантиметр и стараться как следует, то победы придут, и мы выйдем в плей-офф. У нас отличная команда. Я верю в каждого.

Завтра мы немного отдохнем. У нас небольшая пауза перед следующей игрой. Понимаем, что сейчас важен каждый матч. Джерри вернулся в состав. Надо оставаться сосредоточенными и позитивными, поддерживать друг друга», – сказал форвард «Пингвинс».