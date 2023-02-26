Федоров о 4:6 с «Северсталью»: «Градус плей-офф придаст ЦСКА тот огонь, которого сегодня не хватило»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча с « » (4:6).

– «Северсталь» с победой! С нашей стороны была немножко открытая игра. Поймали скорость ближе к концу первого периода. Соперник двигался здорово. С шайбой здорово двигался.

Для нас это важная игра, хорошая игра. Нечасто так бывает – я не помню на своем веку, что ты играешь с соперником, который через три-четыре дня будет твоим соперником по первому раунду плей-офф. Что тут еще скажешь? Идеальная ситуация. Всегда говорю своим ребятам, что лучшая тренировка – игра.

«Северсталь» сегодня показала очень быстрый хоккей. У нас были возможности. Некоторые возможности мы не использовали. Больший фокус на атаку не дал нам где-то сыграть построже в обороне.

Конечно, не без ошибок. Это все поправимо. Это концентрация, внимание. Я думаю, градус плей-офф даст нашей команде то, что мы знаем, имеем и обязательно покажем.

– По ходу сезона «Северсталь» обыграла ЦСКА три раза. Есть ли у вас какой-то рецепт, как справиться с «Северсталью»?

– Дай бог, дай бог. Не скажу, что это рецепт. Это, наверное, и наша составляющая тоже. «Северсталь» – хорошая, организованная, быстрая команда. В плане организации она может поспорить с любой командой лиги. Парни играют очень слаженно. Тем не менее мы больше уделяем внимание «начинке» своей игры. Быть все-таки вторыми в лиге – это тоже результат. Это 68 игр. Это разные соперники, разные тактики. Разные игроки играют против тебя. Тем не менее наши ребята проделали огромную работу.

Мы давно играем в тех сочетаниях, которые вы увидели сегодня. Особенно в большинстве. Мы знаем потенциал этих пятерок. Как я уже сказал, надеюсь, градус плей-офф, ответственность начала плей-офф придаст нашей команде тот огонь, которого сегодня немного не хватило. Хотя моменты у нас были, и было их предостаточно.

– Когда стало окончательно понятно, что «Северсталь» – ваш соперник по первому раунду плей-офф, вы поменяли тактику на игру?

– Откровенно говоря, были мысли. Мы играем пятую игру подряд. Через три с половиной дня мы играем с командой «Северсталь» в Москве. Особо менять и проверять в принципе нечего.

Дали молодым ребятам почувствовать запах плей-офф. Мы получили то, на что надеялись. В этом плане ребята неплохо себя проявили. Как говорится, все сверстано.

Отдыхаем, готовимся и идем в плей-офф с осознанием большой ответственности и уверенности в собственных силах, – сказал Федоров.