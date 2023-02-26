ЦСКА проиграл «Северстали» в последнем матче регулярки КХЛ. Клубы встретятся в 1-м раунде плей-офф

потерпел поражение в последней игре Фонбет Чемпионата КХЛ от соперника по плей-офф.

Команда Сергея Федорова уступила « » со счетом 4:6. Из четырех матчей сезона армейцы проиграли клубу из Череповца три.

ЦСКА и «Северсталь» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина. Первые четыре игры назначены на 2, 4, 6 и 8 марта.