ЦСКА проиграл «Северстали» в последнем матче регулярки КХЛ. Клубы встретятся в 1-м раунде плей-офф
ЦСКА потерпел поражение в последней игре Фонбет Чемпионата КХЛ от соперника по плей-офф.
Команда Сергея Федорова уступила «Северстали» со счетом 4:6. Из четырех матчей сезона армейцы проиграли клубу из Череповца три.
ЦСКА и «Северсталь» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина. Первые четыре игры назначены на 2, 4, 6 и 8 марта.
- Дата проведения
- 26 февраля, 15.00, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 4 Седов (Вовченко, Гераськин)
- 1:1 – 11 Провольнев (Каменев, Плотников)
- 2:1 – 13 Гераськин (Луговяк, Тимашов)
- 2:2 – 19 Каменев (Плотников, Окулов)
- 3:2 – 25 Пилипенко (Гераськин, Абросимов)
- 3:3 – 28 Гуськов (Нестеров)
- 4:3 – 29 Абросимов (Вовченко)
- 5:3 – 34 Гуслистов (Ильин)
- 5:4 – 42 Плотников (Окулов, Каменев)
- 6:4 – 60 Пилипенко ()
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