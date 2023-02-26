ЦСКА проиграл «Северстали» в последнем матче регулярки КХЛ. Клубы встретятся в 1-м раунде плей-офф

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

ЦСКА потерпел поражение в последней игре Фонбет Чемпионата КХЛ от соперника по плей-офф.

Команда Сергея Федорова уступила «Северстали» со счетом 4:6. Из четырех матчей сезона армейцы проиграли клубу из Череповца три.

ЦСКА и «Северсталь» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина. Первые четыре игры назначены на 2, 4, 6 и 8 марта.

Северсталь – ЦСКА 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)
Дата проведения
26 февраля, 15.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Седов (Вовченко, Гераськин)
1:1 – 11 Провольнев (Каменев, Плотников)
2:1 – 13 Гераськин (Луговяк, Тимашов)
2:2 – 19 Каменев (Плотников, Окулов)
3:2 – 25 Пилипенко (Гераськин, Абросимов)
3:3 – 28 Гуськов (Нестеров)
4:3 – 29 Абросимов (Вовченко)
5:3 – 34 Гуслистов (Ильин)
5:4 – 42 Плотников (Окулов, Каменев)
6:4 – 60 Пилипенко ()

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1 комментарий

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*BG*
Парни, шутки закончились. Пора уже начинать играть серьезно. Играть вы умеете, и нужно это показывать на льду. Кто-нибудь, намекните уже Федорову, что Окулова на меньшинство лучше не ставить. Не его это дело. И Абрамову в большинстве нужно побольше времени давать. Нестеров чересчур много играет. Загонят его так. Он столько времени не вывозит. Ошибаться начинает и скорость у него снижается. В общем, верим в команду, и надеемся, что вы нас не подведете.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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