Разин про 6:4 с ЦСКА: «Игры в плей-офф будут совсем другого характера. Сегодня планом «Северстали» была минимизация травм»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Андрей Разин ВХЛ Максим Казаков 2000 Тимур Каримов Михаил Ильин Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча с ЦСКА (6:4).

– Буквально через два дня опять играем с ЦСКА. Те игры уже будут совсем другого характера.

Сегодня решили дать шанс ребятам, которые мало попадали в состав. Есть ребята, которые вообще только из Высшей лиги подъехали. Они очень сильно хотели доказать, поэтому и была такая самоотдача. Плюс приятно играть при полных трибунах, плюс и болельщики ЦСКА создавали колорит. Шикарная атмосфера. Рад, что мы выиграли. Всех с победой.

– ЦСКА – желаемый соперник по плей-офф или нежелаемый?

– Нет такого – «желаемый» или «нежелаемый». Мы много в этом сезоне упустили, особенно в первой половине. Много очков раздарили в конце, когда у нас был отрезок, из пятнадцати игр у нас три поражения в основное время – от «Салавата Юлаева» в Уфе и по одной от «Куньлуня» и «Сочи». Я сейчас про потерянные очки. Плюс в начале сезона мы сами себе проигрывали.

Если бы мы были выше, тогда можно было бы думать – или «Динамо», или «Витязь». А сейчас уже что ЦСКА, что «Локомотив», ну вот сейчас «Торпедо», учитывая их проблемы с травмированными игроками. Они были бы полегче соперниками. ЦСКА, «Локомотив» – мне кажется, без разницы. Самое главное – настроить ребят, чтобы они верили в победу. Сегодняшний успех должен их как раз окрылить. На кого попали – на того и попали.

– Ребята из ВХЛ сегодня присоединились к команде. Насколько это было оправданно? Или это связано с необходимостью дать отдых основному составу?

– План был не дать отдохнуть ребятам, а вы сами видели, сколько силовых приемов применял сегодня соперник. План был минимизировать травмы. Ребята приехали, ребята помогли. Всегда так бывает – приезжаешь на эмоциях, можно один матч выдать, что и произошло. И Каримов, и Казаков сегодня здорово сыграли. И Мишка Ильин показал, что даже с таким соперником он может борьбу держать, – сказал Разин.

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