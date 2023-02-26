Разин про 6:4 с ЦСКА: «Игры в плей-офф будут совсем другого характера. Сегодня планом «Северстали» была минимизация травм»

Главный тренер « » подвел итоги матча с (6:4).

– Буквально через два дня опять играем с ЦСКА. Те игры уже будут совсем другого характера.

Сегодня решили дать шанс ребятам, которые мало попадали в состав. Есть ребята, которые вообще только из Высшей лиги подъехали. Они очень сильно хотели доказать, поэтому и была такая самоотдача. Плюс приятно играть при полных трибунах, плюс и болельщики ЦСКА создавали колорит. Шикарная атмосфера. Рад, что мы выиграли. Всех с победой.

– ЦСКА – желаемый соперник по плей-офф или нежелаемый?

– Нет такого – «желаемый» или «нежелаемый». Мы много в этом сезоне упустили, особенно в первой половине. Много очков раздарили в конце, когда у нас был отрезок, из пятнадцати игр у нас три поражения в основное время – от «Салавата Юлаева» в Уфе и по одной от «Куньлуня» и «Сочи». Я сейчас про потерянные очки. Плюс в начале сезона мы сами себе проигрывали.

Если бы мы были выше, тогда можно было бы думать – или «Динамо», или «Витязь». А сейчас уже что ЦСКА, что «Локомотив», ну вот сейчас «Торпедо», учитывая их проблемы с травмированными игроками. Они были бы полегче соперниками. ЦСКА, «Локомотив» – мне кажется, без разницы. Самое главное – настроить ребят, чтобы они верили в победу. Сегодняшний успех должен их как раз окрылить. На кого попали – на того и попали.

– Ребята из сегодня присоединились к команде. Насколько это было оправданно? Или это связано с необходимостью дать отдых основному составу?

– План был не дать отдохнуть ребятам, а вы сами видели, сколько силовых приемов применял сегодня соперник. План был минимизировать травмы. Ребята приехали, ребята помогли. Всегда так бывает – приезжаешь на эмоциях, можно один матч выдать, что и произошло. И Каримов, и сегодня здорово сыграли. И Мишка Ильин показал, что даже с таким соперником он может борьбу держать, – сказал Разин.