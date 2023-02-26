Василевский с матчем на ноль и 45 сэйвами стал 2-й звездой дня в НХЛ, Улльмарк с голом и 30-й победой – 1-й

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Андрей Василевский с матчем на ноль и 45 сэйвами стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Первая звезда – вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, одержавший 30-ю победу в сезоне (26 сэйвов после 27 бросков) в матче с «Ванкувером» (3:1). Он установил окончательный счет в игре, поразив пустые ворота

Вторая звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сыгравший на ноль против «Детройта» (3:0) при 45 сэйвах. Шатаут стал для него 2-м в сезоне и 30-м за карьеру в лиге. 

Третья звезда – форвард «Коламбуса» Джек Рословик с 4 (2+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (6:5). 

Вот это да! Лучший вратарь сезона еще и забил

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