Василевский с матчем на ноль и 45 сэйвами стал 2-й звездой дня в НХЛ, Улльмарк с голом и 30-й победой – 1-й

с матчем на ноль и 45 сэйвами стал 2-й звездой дня в .

Лига подвела итоги игрового дня.

Первая звезда – вратарь « » , одержавший 30-ю победу в сезоне (26 сэйвов после 27 бросков) в матче с «Ванкувером» (3:1). Он установил окончательный счет в игре, поразив пустые ворота.

Вторая звезда – вратарь « » Андрей Василевский, сыгравший на ноль против «Детройта» (3:0) при 45 сэйвах. Шатаут стал для него 2-м в сезоне и 30-м за карьеру в лиге.

Третья звезда – форвард « » с 4 (2+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (6:5).

Вот это да! Лучший вратарь сезона еще и забил