«Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер Марло. Он первый игрок в истории клуба, удостоенный такой чести

«Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер .

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:2, второй период).

Марло стал первым игроком в истории «Шаркс», чей номер был выведен из обращения. Второму номеру драфта-1997 принадлежат клубные рекорды по матчам (1607), голам (522) и очкам (1111).

В апреле 2021 года Марло побил рекорд лиги по количеству матчей в регулярных чемпионатах, принадлежавший Горди Хоу.

Всего в НХЛ он сыграл 1779 матчей (также выступал за «Торонто» и «Питтсбург»), набрав 1197 (566+631) очков.

В 195 играх плей-офф добавил 127 (72+55) баллов. В 2016 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «акулами».