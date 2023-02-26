«Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер Марло. Он первый игрок в истории клуба, удостоенный такой чести

Теги Сан-Хосе Патрик Марло НХЛ Хоккей

«Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер Патрика Марло.

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:2, второй период). 

Марло стал первым игроком в истории «Шаркс», чей номер был выведен из обращения. Второму номеру драфта-1997 принадлежат клубные рекорды по матчам (1607), голам (522) и очкам (1111). 

В апреле 2021 года Марло побил рекорд лиги по количеству матчей в регулярных чемпионатах, принадлежавший Горди Хоу. 

Всего в НХЛ он сыграл 1779 матчей (также выступал за «Торонто» и «Питтсбург»), набрав 1197 (566+631) очков.

В 195 играх плей-офф добавил 127 (72+55) баллов. В 2016 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «акулами». 

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4 комментария

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Вадим Сидоров
+ 4 сезона капитанил, в общем никто не против
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KirGre
А Бёрнс не потянет? Или что перешёл в Каролину ?
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Дмитрий Кутузов
Нолан должен был быть первым!
0
-1
-1
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dosatuy
Давай клуб по активнее. Марло. Торнтон, Набоков. Давай двигай а то у всех клубов уже по кучи таких персонажей. Ещё бы пинка Калгари дать по Кипрусоффу.
+3
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+3
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