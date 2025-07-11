Пыленков о снятии «Витязя» с КХЛ: «Обидно. Закрылся клуб, который привлекал меня еще со школы, дал мне все. Там много классных игроков и руководителей»

Даниил Пыленков высказался о выходе «Витязя» из числа участников КХЛ.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб покинул лигу из-за финансовых проблем. Пыленков по ходу карьеры выступал за команду «Русские Витязи » из Olimpbet МХЛ, затем играл за основу «Витязя» с 2019 по 2021 год.

– Одна из главных тем хоккейного межсезонья – исчезновение «Витязя» из состава участников КХЛ, того клуба, в котором ты и дебютировал в лиге. Насколько грустной новостью это стало для тебя?

– Очень обидно, что закрылся клуб, который привлекал меня еще со школы и дал мне все. Там много классных игроков и руководителей. Но такова жизнь. Что есть – то есть, – сказал защитник «Динамо ».