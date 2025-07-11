«Юнисон» пропустит сезон-2025/26 из-за финансовой ситуации. В ВХЛ выступят 32 команды
«Юнисон» пропустит следующий сезон ВХЛ из-за финансовых трудностей.
Ранее сообщалось, что содержание клуба обходится в 350 млн рублей в год, средства решено направить на другие цели.
«На основании внутреннего анализа текущей организационно-финансовой ситуации, а также в связи с невозможностью согласовать график проведения домашних матчей на одной арене, хоккейный клуб «Юнисон-Москва» принял решение приостановить участие в Olimpbe ВХЛ на сезон-2025/26.
Таким образом, в ВХЛ в сезоне-2025/26 примут участие 32 команды.
Календарь матчей, а также статус хоккеистов хоккейного клуба «Юнисон-Москва» будет рассмотрен на заседании правления ВХЛ, которое состоится 15 июля 2025 года», – говорится в заявлении пресс-службы ВХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ВХЛ
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