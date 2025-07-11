Дэйли о децентрализованном драфте: «Инициатива клубов. Для многих важен доступ к своим специалистам в спокойной обстановке, ведь на драфте закладывается будущее команд»

Билл Дэйли заявил, что клубы НХЛ поддерживают децентрализованный формат драфта.

В 2025 году драфт НХЛ впервые прошел в децентрализованном формате: представители клубов работали из своих офисов, а не приезжали всей делегацией в место проведения мероприятия.

«Могу сказать, что мы продолжаем видеть поддержку децентрализованного формата со стороны клубов. Для многих важно иметь оперативный доступ к своим хоккейным специалистам в спокойной, деловой обстановке.

Клубы крайне серьезно относятся к драфту – и так и должно быть. Именно на драфте закладывается будущее клуба, поэтому важно принимать правильные решения.

Учитывая, насколько загружена концовка сезона – с подписаниями, переговорами, подготовкой к началу рынка свободных агентов, – возможность не тратить время и ресурсы на поездку в один центр многим кажется весьма привлекательной.

Мы соберем все данные из опроса, проанализируем их и примем решение по поводу формата драфта в следующем году. Но уже сейчас видно, что многие аргументы в пользу децентрализации были подтверждены на практике.

Когда мы объявили о переходе на децентрализованный драфт, многие посчитали, что это инициатива лиги. На самом деле все было наоборот – это инициатива клубов.

Мы получили множество обращений от команд, провели предварительное голосование – и были удивлены. Подавляющее большинство высказалось за децентрализованный формат», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.