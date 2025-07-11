Черкас о трансферах СКА: «Подписывают иностранцев, удивительно. Ларионов укрепляет оборону, потому что вратарская линия не способна решать большие задачи, возможно»

Сергей Черкас порассуждал о последних трансферах СКА.

Ранее петербургский клуб подписал контракты с защитниками Бреннаном Менеллом , Тревором Мерфи и Маркусом Филлипсом.

«Мерфи и Менелл – это усиления для СКА. А вот Филлипс, по всей видимости, игрок, который нужен конкретно Ларионову, с которым он работал в «Торпедо». Средний защитник, трудно сказать, усилит ли он игру.

Но если первые два защитника больше атакующие, то Маркус будет больше играть в обороне. Возможно, именно поэтому он Ларионову и нужен.

Почему приобретают иностранцев? Для меня тоже это удивительно, ведь в системе СКА много молодых игроков, есть и защитнички. Но тем не менее СКА подписывает опытных ребят, канадцев. Возможно, это связано с тем, что вратарская линия в команде не такая сильная.

Все голкиперы интересные, перспективные и молодые, но нестабильные. Они не способны решать большие задачи. Видимо, для этого Ларионов решил укрепить оборону», – сказал бывший голкипер СКА Сергей Черкас.