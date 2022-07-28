Марло – первый игрок в истории «Сан-Хосе», чей номер выведут из обращения

«Сан-Хосе» выведет из обращения номер Патрика Марло.
В мае канадский хоккеист объявил о завершении карьеры. Марло не играл в сезоне-2021/22.
Марло станет первым хоккеистом в истории «Шаркс», чей номер будет выведен из обращения. Патрик выступал под номером 12.
Торжественная церемония состоится 25 февраля 2023 года перед матчем «Сан-Хосе» против «Чикаго».
В апреле 2021 года Марло побил рекорд лиги по количеству матчей в регулярных чемпионатах, принадлежавший Горди Хоу.
Всего он сыграл 1779 матчей и набрал 1197 (566+631) очков в НХЛ. Нападающий провел 21 из 23 сезонов в «Сан-Хосе». В НХЛ форвард также играл за «Торонто» и «Питтсбург».
42-летний Марло – двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003) в составе сборной Канады.