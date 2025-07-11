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  • Дорожко о снятии «Витязя» с КХЛ: «Слушки появлялись каждый год – казалось, что не все так серьезно. Нежданчик, к которому не подготовишься»
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Дорожко о снятии «Витязя» с КХЛ: «Слушки появлялись каждый год – казалось, что не все так серьезно. Нежданчик, к которому не подготовишься»

Максим Дорожко прокомментировал снятие «Витязя» с КХЛ.

Подмосковный клуб покинул лигу из-за финансовых проблем.

Дорожко по ходу карьеры выступал за команду «Русские Витязи» из Olimpbet МХЛ, а три последних сезона провел за основу «Витязя».

– «Витязь» дал вам дорогу в КХЛ. Как отреагировали на новости о том, что команда вышла из числа участников КХЛ?

– В любом случае никто к этому готов не был. Когда стали появляться новости, казалось, что не все так серьезно. Каждый год вокруг команды появлялись слушки, говорили о возможном закрытии.

А уже серьезные новости, честно говоря, прям как снег на голову свалились. Это было неожиданностью для персонала, тренерского штаба, руководства и игроков.

Нежданчик, к которому не подготовишься. Но жизнь идет, всякое бывает. Нужно быть готовым ко всему, но к такому, конечно, тяжело подготовиться.

Никто не думал, что так все выйдет, – сказал вратарь «Амура» Максим Дорожко.

Дорожко об «Амуре»: «В плане организации все здорово, мне уже помогают искать квартиру. Буду доказывать, что должен быть первым номером»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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