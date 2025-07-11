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  • Шмидт о «Юте»: «Сплоченность команды растет. Пришел я, еще ребята, которые выигрывали Кубок Стэнли. Не хочу, чтобы все закончилось на одном трофее»
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Шмидт о «Юте»: «Сплоченность команды растет. Пришел я, еще ребята, которые выигрывали Кубок Стэнли. Не хочу, чтобы все закончилось на одном трофее»

Нэйт Шмидт надеется, что «Юта» сможет выйти в финал Кубка Стэнли.

Ранее защитник перешел в «Юту» из «Флориды», с которой стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне. 

«У нас складывается более сплоченная команда. Пришел я, пришли еще ребята, которые уже выигрывали. И вот с таким мышлением начинается цепная реакция.

Игроки начинают входить во вкус. Я только что почувствовал это сам – и теперь не могу дождаться нового шанса. На прошлой неделе я уже был в зале, просто чтобы быть уверенным, что буду готов к следующему сезону.

Я не хочу, чтобы все закончилось на одном Кубке. Я хочу вернуться туда [в финал] снова. Это слишком классное чувство, чтобы не делиться им с людьми, которые были рядом и помогли тебе туда попасть», – сказал Нэйт Шмидт

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: KSL
logoНэйт Шмидт
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