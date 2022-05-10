Марло о завершении карьеры: «Спасибо, хоккей. За уроки, смех, слезы. Ты позволил мне осуществить мои мечты»

высказался касательно решения завершить карьеру.

«Сегодня я объявляю о завершении карьеры. Конечно, это грустно, но есть много вещей, которых я с нетерпением жду. Кто знает, что мир приготовил для меня.

Если бы вы сказали парню на замерзшем пруду, что он побьет рекорд по количеству игр, установленный не кем иным, как Горди Хоу, он бы подумал, что вы сошли с ума.

Я никогда не стремился к этому. Просто я так любил эту игру, что никогда не хотел вешать свои коньки на гвоздь. Мне невероятно повезло, что у меня была такая карьера, но я добился этого не сам.

Спасибо людям из Сан-Хосе и франшизы «Шаркс». Я приехал в Сан-Хосе 17-летним парнем. У меня были большие мечты, и вы верили в меня с первого дня.

Спасибо, что позволили мне надевать этот свитер год за годом, десятилетие за десятилетием. Я надеюсь, что оставил историю, которой вы и город можете гордиться.

Отдельно хочу упомянуть одного товарища по команде. Джамбо ( – прим. Sports.ru) и я пришли в эту лигу вместе, и мне посчастливилось делить с ним лед более половины моей карьеры. Твой позитивный настрой всегда был заразителен. Спасибо за все эти отличные передачи, Джо. Ты не просто товарищ по команде, а друг на всю жизнь.

Спасибо и за возможности, которые у меня были с вами, вашими организациями и городами.

И наконец… Спасибо, хоккей. За уроки. Смех. Слезы. Ты позволил мне осуществить мои мечты», – написал Марло.

Он также поблагодарил свою семью и всех бывших товарищей по команде.

Рекордсмен НХЛ по количеству матчей Марло завершил карьеру