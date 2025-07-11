Артемий Панарин: «В детстве думал, что я особенный. В школе учителя говорили: «Балбесы, из вас максимум 1-2 выйдут из команды». Каждый думал, что это будет он»

Артемий Панарин рассказал, что никогда не считал себя средним хоккеистом.

– Из твоего потока в интернате есть такие же успешные парни?

– Я бы так не сказал.

– Хорошо, перефразирую. Они мотивировались твоим успехом, когда все вокруг знали про твой талант?

– Тогда мы плюс-минус были одинаковыми. Есть примеры хоккеистов моего года, про которых уже в 13 лет было понятно, что они будут играть в НХЛ . Они были начинающие звезды. У меня такого не было. Я был одинаковый плюс-минус со всеми.

Да, все видели талант, отмечали игровое мышление, но я был худым и маленьким, мне не хватало мощи. Мой талант размывала физика. Не особо я был заметен и эффективен, пока не окреп. Не скажу, что я сейчас зверь какой-то. Но изменения есть.

– Как это происходит? Ты понимаешь, что ты средний, и тебе надо сделать следующий шаг. Такое осознание приходило?

– Я не думал, что я средний. Я думал, что я особенный. Мне говорили, что этот талантливый, вроде как может. Это поднимало дух. Иногда, правда, действовало не так, как хотелось.

Но я всегда ощущал себя особенным. Когда в школе учителя все время говорили: «Балбесы, бегаете за шайбой, из вас же один, максимум два выйдут из команды». Каждый думал, что это будет он, – сказал нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин в интервью Kuji Podcast.