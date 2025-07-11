Яковлев считает, что «Металлург» стал сильнее: «Безусловно, приходят хорошие игроки. У нас одна задача – Кубок»

Егор Яковлев заявил, что «Металлург» усиливается в межсезонье.

Ранее в магнитогорский клуб перешли нападающие Сергей Толчинский (из СКА), Руслан Исхаков (из ЦСКА), Дерек Барак (из «Витязя») и Никита Коротков (из «Сибири»).

– Уже готовитесь к фирменной предсезонке Андрея Разина? Настраиваетесь морально?

– Уже в принципе знаем, что нас ожидает, готовимся к новому сезону, с каждым годом предсезонку становится все легче проходить, потому что знаешь, что там будет и как к этому готовиться.

– «Металлург» серьезно усиливается. Можно сказать, что по подбору хоккеистов команда теперь выглядит сильнее, чем в прошлом сезоне?

– Да, безусловно, приходят новые ребята, хорошие игроки. Будем работать и посмотрим, что из этого получится.

– Что скажете о целях на новый сезон? Наверняка нацеливаетесь на Кубок Гагарина?

– Конечно, у «Металлурга» всегда есть только одна задача, будем работать, готовиться и посмотрим, что из этого получится. Все зависит от нас, – сказал капитан «Металлурга ».