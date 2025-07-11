«Сибирь» и «Сибирские Снайперы» почтили память Андрея Тарасенко, посетив его могилу. Тренер клуба и отец Владимира Тарасенко умер год назад
«Сибирь» почтила память Андрея Тарасенко.
Сегодня игроки команды Olimpbet МХЛ «Сибирские Снайперы», а также тренеры и руководители «Сибири» посетили могилу бывшего сотрудника клуба и отца Владимира Тарасенко.
Экс-хоккеист новосибирской команды и специалист по развитию игроков умер 11 июля 2024 года. В честь Тарасенко была переименована хоккейная школа «Сибири».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости