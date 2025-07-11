«Сибирь» и «Сибирские Снайперы» почтили память Андрея Тарасенко, посетив его могилу. Тренер клуба и отец Владимира Тарасенко умер год назад

«Сибирь» почтила память Андрея Тарасенко.

Сегодня игроки команды Olimpbet МХЛ «Сибирские Снайперы », а также тренеры и руководители «Сибири » посетили могилу бывшего сотрудника клуба и отца Владимира Тарасенко .

Экс-хоккеист новосибирской команды и специалист по развитию игроков умер 11 июля 2024 года. В честь Тарасенко была переименована хоккейная школа «Сибири».