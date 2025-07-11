Рыбин об уходе Григоренко из СКА: «Удивлен решением клуба. Михаил – олимпийский чемпион, мощный форвард с хорошей статистикой»

Максим Рыбин высказался о переходе Михаила Григоренко в «Трактор» из СКА.

В пятницу петербургский клуб расторг контракт с 31-летним форвардом по соглашению сторон.

– Я немножко удивлен. В первую очередь, это олимпийский чемпион. Сильный, мощный, хороший форвард. Если в СКА приняли такое решение, то, значит, так тому и быть. Мы можем это принять только как факт.

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– Как вам его сезон в СКА?

– Что-то получалось, что-то нет. В целом достаточно хорошая статистика. И в целом достаточно хорошо играл.

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– Локтионов, который присоединился к СКА ранее, равноценная замена?

– Локтионову 35 лет. Запас по возрасту еще есть. Двухлетний контракт – хорошо для него. Ларионов, значит, знает этого игрока и подписал его, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

В минувшем сезоне Григоренко провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности минус 9.

В плей-офф на его счету 3 (1+2) результативных действия за 6 игр при полезности плюс 1.