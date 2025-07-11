  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин об уходе Григоренко из СКА: «Удивлен решением клуба. Михаил – олимпийский чемпион, мощный форвард с хорошей статистикой»
3

Рыбин об уходе Григоренко из СКА: «Удивлен решением клуба. Михаил – олимпийский чемпион, мощный форвард с хорошей статистикой»

Максим Рыбин высказался о переходе Михаила Григоренко в «Трактор» из СКА.

В пятницу петербургский клуб расторг контракт с 31-летним форвардом по соглашению сторон. 

– Я немножко удивлен. В первую очередь, это олимпийский чемпион. Сильный, мощный, хороший форвард. Если в СКА приняли такое решение, то, значит, так тому и быть. Мы можем это принять только как факт. 

– Как вам его сезон в СКА? 

– Что-то получалось, что-то нет. В целом достаточно хорошая статистика. И в целом достаточно хорошо играл. 

Локтионов, который присоединился к СКА ранее, равноценная замена?

– Локтионову 35 лет. Запас по возрасту еще есть. Двухлетний контракт – хорошо для него. Ларионов, значит, знает этого игрока и подписал его, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

В минувшем сезоне Григоренко провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности минус 9.

В плей-офф на его счету 3 (1+2) результативных действия за 6 игр при полезности плюс 1.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoМаксим Рыбин
logoТрактор
logoМихаил Григоренко
logoИгорь Ларионов
logoАндрей Локтионов
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Трактора» о переходе Григоренко: «Один из сильнейших доступных хоккеистов. Процесс на рынке был запущен неожиданно, мы среагировали стремительно»
8вчера, 15:17
Григоренко об уходе из СКА: «Переходил под Ротенберга, очень благодарен ему за сезон. С новыми людьми не удалось найти общий язык»
43вчера, 13:15
Григоренко перешел в «Трактор». Контракт с экс-форвардом СКА – на 2 года
24вчера, 12:39
Главные новости
Овечкин получил кий от чемпиона мира по бильярду Абрамова. Форвард «Вашингтона» взамен подарил клюшку
228 минут назадФото
Коваленко получит 110 млн рублей от ЦСКА за 2 года (Михаил Зислис)
250 минут назад
НХЛ ввела потолок зарплат в плей-офф. Правила вступят в силу с сезона-2026/27
10сегодня, 11:15
«Витязь» отреагировал на пост «Юнисона» о снятии с ВХЛ: «Как мы вас понимаем! Держитесь!✊»
1сегодня, 10:50
Коваленко перешел в ЦСКА. Контракт – на 2 года
6сегодня, 10:38
Рыбин о Филлипсе в СКА: «Ларионов подписывает тех, с кем работал как тренер и агент. Он их знает – для него все закономерно»
3сегодня, 10:07
НХЛ запретит клубам «формальный спуск» хоккеистов в АХЛ для экономии денег. Игрок обязан будет провести 1 матч в АХЛ перед возвращением в НХЛ
12сегодня, 09:48
Фетисов о «Матче года»: «Ребята – молодцы, это дорогого стоит. Приглашение иностранцев требует другого формата – на «Кубок «Спартака» в 1994-м приехали три хоккеиста из НХЛ»
сегодня, 09:30
Якупов о Хартли в «Локомотиве»: «Я ему позвонил: «Боб, как? Ты же не хотел». Думал, что «Локомотив» чуть ослабеет, а тут еще одна мясорубка начинается»
8сегодня, 09:10
Черкас о продлении контракта с Плешковым: «Он может играть здорово, но нестабилен. СКА нужен вратарь, который будет стабильно играть 8-10 матчей»
3сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Якупов о том, как ему сохранить уровень игры: «С режимом никогда проблем не было, главное – здоровье. Оставаться порядочным и добрым, не делать гадостей, уважать окружающих»
14 минут назад
Черкас о Хартли в «Локомотиве»: «Хорошее решение. Когда Никитин ушел со штабом, найти замену было непросто»
40 минут назад
Друэн дал советы Шеферу, выбранному под 1-м номером на драфте-2025: «Оставаться спокойным, доверять партнерам и задавать вопросы. Буду рад помочь, если потребуется»
сегодня, 10:28
Юрзинов о «Красной машине Юниор» в «Динамо»: «Очень большое событие. Шесть площадок, внутри – лучшая инфраструктура. Вложения принесут результат системе клуба»
2сегодня, 09:58
«Юнисон» о снятии с ВХЛ: «Не прощаемся, а берем паузу. Мы запомнились не только игрой, но и атмосферой, медийным стилем и активными болельщиками»
сегодня, 09:18
Жаровский о выборе «Монреалем» на драфте: «В ближайшие два года буду в Уфе, а там будем смотреть. Предстоит еще много работы»
6сегодня, 08:25
Гущин о новом контракте: «Сан-Хосе» сделал квалификационное предложение – будем разбираться, где лучше для меня, семьи и карьеры. К 1 августа все решится, дай бог»
1сегодня, 08:10
Ривс о времени в «Торонто»: «Был недостаток доверия, я так и не смог набрать обороты. Когда дела пошли плохо, весь город захотел, чтобы я ушел»
1сегодня, 03:25
Майерс дал совет молодым хоккеистам: «В новом клубе нужно показать парням, что ты готов сражаться за команду в каждом матче. Игроки старше на 10-15 лет уважают это»
вчера, 20:22
Яковлев считает, что «Металлург» стал сильнее: «Безусловно, приходят хорошие игроки. У нас одна задача – Кубок»
3вчера, 20:01