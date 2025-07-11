Григоренко – болельщикам «Трактора»: «Мы сможем привезти Кубок Гагарина в Челябинск, надеюсь. Порадуем вас красивой игрой и заброшенными шайбами»
Михаил Григоренко обратился к болельщикам «Трактора» после ухода из СКА.
В пятницу 31-летний нападающий подписал контракт с челябинским клубом на два сезона. Сообщалось, что он получит 150 млн рублей от «Трактора» за это время.
«Всем привет, болельщики «Трактора»! Я очень рад присоединиться к команде. Жду встречи со всеми вами. Надеюсь, в этом сезоне мы порадуем вас заброшенными шайбами, красивой игрой.
И надеюсь, что в этом сезоне мы сможем привезти Кубок Гагарина в Челябинск», – сказал Михаил Григоренко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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