Щитов о сравнениях Андреянова с Бобровским: «Почему нет? В США постоянно кого-то с кем-то сравнивают. Это не значит, что сейчас он играет как Бобровский»

Никита Щитов оценил сравнения Петра Андреянова с Сергеем Бобровским.

Напомним, ЦСКА заключил соглашение с 18-летним голкипером до 2030 года. Ранее Андреянова на драфте НХЛ 2025 года под 20-м общим номером выбрал «Коламбус ».

«А почему нет? В Америке индустрия хоккейная хорошо развита, в том числе журналистика. Там постоянно кого-то с кем-то сравнивают.

Какие-то качества, какой-то игровой стиль. Но это не говорит ведь о том, что Андреянов сейчас играет, как Бобровский . В чем-то он сейчас похож, возможно, на молодого Бобровского.

Поэтому такие сравнения всегда будут, нужно подогревать интерес, там этим и занимаются», – сказал бывший игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.