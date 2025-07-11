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Джефф Скиннер перешел в «Сан-Хосе», контракт – на год и 3 млн долларов. С «Эдмонтоном» форвард сыграл в Кубке Стэнли впервые за 15 сезонов

Джефф Скиннер перешел в «Сан-Хосе» из «Эдмонтона».

Соглашение «Шаркс» с 33-летним форвардом рассчитано на 1 год. Канадец заработает 3 млн долларов за сезон. 

Скиннер провел прошлый сезон в составе «Эдмонтона», набрав 29 (16+13) очков в 72 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в 5 играх плей-офф. Он дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли после 15 сезонов в НХЛ.

Скиннер был выбран «Каролиной» под 7-м номером драфта НХЛ 2010 года. За свою карьеру он набрал 699 (373+326) очков в 1078 матчах. Он также выступал за «Баффало».

В дебютном для него сезоне-2010/11 Скиннер стал обладателем приза лучшему новичку лиги, набрав 63 (31+32) очка в 82 играх за «Харрикейнс». Также он является серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Канады. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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