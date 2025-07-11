Кирилл Марченко: «Макдэвид и Маккиннон могут взять шайбу, как детей всех объехать и забить. Кучеров восхищает, он не такой быстрый и сильный, а очков набирает больше»

Кирилл Марченко восхищается Никитой Кучеровым.

– Кажется, что если бы с Кучеровым поплотнее играли, то он бы не отдал столько передач.

– Думаю, есть такая установка – играть с ним плотнее. Но не у всех же получается. Знаешь, чем меня восхищает Кучеров? Он быстрый, сильный мужик. Но все равно не такой быстрый и сильный, как Маккиннон, а очков Никита набирает больше.

Такие игроки, как Драйзайтль , Рантанен, Пастрняк, - они все в порядке, у них есть свои сильные стороны, могут держать такую же статистику, как Макдэвид и Маккиннон .

Но последних двух мы выносим за скобки. Потому что они могут взять шайбу, как детей всех объехать и забить гол. Я сейчас не хочу никого обидеть. Понятно, что эти двое в порядке за счет своей техники и силы.

Но другие ребята, которые с ними конкурируют, не имеют такой скорости и силы, но играют за счет других качеств. Тот же Кучеров вывозит за счет великолепной техники и головы. Очень интересно за этим наблюдать, – сказал форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко.