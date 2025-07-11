Артемий Панарин: «В ковид дурь полезла в голову, стал обесценивать свои заслуги: «Хоккей – ерунда, за шайбой бегаю, а люди ракеты в космос запускают». Иногда СМИ заряжают тебя на цели и победы»

Артемий Панарин высказался о пользе спортивных СМИ для мотивации хоккеистов.

«В ковид много думал, даже расстраивался сильно, потому что год контракта, все идет по лестнице, даже если нет кубка, есть успешный сезон или два. И все, у тебя контракт, ты не можешь расслабиться постоянно. Я подписал этот семилетний контракт, думаю, и давай кайфовать (смеется – Спортс”).

В какой-то момент столкнулся с безразличием каким-то, расслабился. Дурные мысли лезли в голову: «Хоккей – ерунда в целом, за шайбой бегаю, одно и тоже. Вон там люди ракеты в космос запускают».

Это было, когда коронавирус был. Я в этих мыслях подобесценился. Начал получать удовольствие, расслабился, дурь в голову полезла, стал обесценивать свои заслуги, дела.

Я не читаю спортивные сайты никакие. Они иногда меня расстраивают, когда вижу дрянь всякую, несогласие, зачем мне они нужны? Но на самом деле они тебя держат в пузыре целей и побед, когда читаешь про других ребят, они тебя заряжают.

А когда отстраняешься, то не чувствуешь своей коммуны, важности этого процесса», – сказал нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин в интервью Kuji Podcast.