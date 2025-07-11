  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артемий Панарин: «В ковид дурь полезла в голову, стал обесценивать свои заслуги: «Хоккей – ерунда, за шайбой бегаю, а люди ракеты в космос запускают». Иногда СМИ заряжают тебя на цели и победы»
13

Артемий Панарин: «В ковид дурь полезла в голову, стал обесценивать свои заслуги: «Хоккей – ерунда, за шайбой бегаю, а люди ракеты в космос запускают». Иногда СМИ заряжают тебя на цели и победы»

Артемий Панарин высказался о пользе спортивных СМИ для мотивации хоккеистов.

«В ковид много думал, даже расстраивался сильно, потому что год контракта, все идет по лестнице, даже если нет кубка, есть успешный сезон или два. И все, у тебя контракт, ты не можешь расслабиться постоянно. Я подписал этот семилетний контракт, думаю, и давай кайфовать (смеется – Спортс”).

В какой-то момент столкнулся с безразличием каким-то, расслабился. Дурные мысли лезли в голову: «Хоккей – ерунда в целом, за шайбой бегаю, одно и тоже. Вон там люди ракеты в космос запускают».

Это было, когда коронавирус был. Я в этих мыслях подобесценился. Начал получать удовольствие, расслабился, дурь в голову полезла, стал обесценивать свои заслуги, дела.

Я не читаю спортивные сайты никакие. Они иногда меня расстраивают, когда вижу дрянь всякую, несогласие, зачем мне они нужны? Но на самом деле они тебя держат в пузыре целей и побед, когда читаешь про других ребят, они тебя заряжают.

А когда отстраняешься, то не чувствуешь своей коммуны, важности этого процесса», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Kuji Podcast. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал Kuji Podcast
logoРейнджерс
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
психология
logoкоронавирус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артемий Панарин: «В детстве думал, что я особенный. В школе учителя говорили: «Балбесы, из вас максимум 1-2 выйдут из команды». Каждый думал, что это будет он»
5вчера, 16:43
Панарин о смол-токе в США: «В лифте докапывались! У меня и так стресс, как к доске выходишь! Просто едь, дождись этажа. Зачем ты меня мучаешь? Сейчас банальные фразы кинул и пошел»
9310 июля, 20:35
Панарин хочет вернуться в Россию после завершения карьеры в НХЛ: «Там хорошие условия, но это вахтовый образ жизни. Ощущаю себя дома только в России»
6010 июля, 08:19
Главные новости
Овечкин получил кий от чемпиона мира по бильярду Абрамова. Форвард «Вашингтона» взамен подарил клюшку
229 минут назадФото
Коваленко получит 110 млн рублей от ЦСКА за 2 года (Михаил Зислис)
251 минуту назад
НХЛ ввела потолок зарплат в плей-офф. Правила вступят в силу с сезона-2026/27
10сегодня, 11:15
«Витязь» отреагировал на пост «Юнисона» о снятии с ВХЛ: «Как мы вас понимаем! Держитесь!✊»
1сегодня, 10:50
Коваленко перешел в ЦСКА. Контракт – на 2 года
6сегодня, 10:38
Рыбин о Филлипсе в СКА: «Ларионов подписывает тех, с кем работал как тренер и агент. Он их знает – для него все закономерно»
3сегодня, 10:07
НХЛ запретит клубам «формальный спуск» хоккеистов в АХЛ для экономии денег. Игрок обязан будет провести 1 матч в АХЛ перед возвращением в НХЛ
12сегодня, 09:48
Фетисов о «Матче года»: «Ребята – молодцы, это дорогого стоит. Приглашение иностранцев требует другого формата – на «Кубок «Спартака» в 1994-м приехали три хоккеиста из НХЛ»
сегодня, 09:30
Якупов о Хартли в «Локомотиве»: «Я ему позвонил: «Боб, как? Ты же не хотел». Думал, что «Локомотив» чуть ослабеет, а тут еще одна мясорубка начинается»
8сегодня, 09:10
Черкас о продлении контракта с Плешковым: «Он может играть здорово, но нестабилен. СКА нужен вратарь, который будет стабильно играть 8-10 матчей»
3сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Якупов о том, как ему сохранить уровень игры: «С режимом никогда проблем не было, главное – здоровье. Оставаться порядочным и добрым, не делать гадостей, уважать окружающих»
15 минут назад
Черкас о Хартли в «Локомотиве»: «Хорошее решение. Когда Никитин ушел со штабом, найти замену было непросто»
41 минуту назад
Друэн дал советы Шеферу, выбранному под 1-м номером на драфте-2025: «Оставаться спокойным, доверять партнерам и задавать вопросы. Буду рад помочь, если потребуется»
сегодня, 10:28
Юрзинов о «Красной машине Юниор» в «Динамо»: «Очень большое событие. Шесть площадок, внутри – лучшая инфраструктура. Вложения принесут результат системе клуба»
2сегодня, 09:58
«Юнисон» о снятии с ВХЛ: «Не прощаемся, а берем паузу. Мы запомнились не только игрой, но и атмосферой, медийным стилем и активными болельщиками»
сегодня, 09:18
Жаровский о выборе «Монреалем» на драфте: «В ближайшие два года буду в Уфе, а там будем смотреть. Предстоит еще много работы»
6сегодня, 08:25
Гущин о новом контракте: «Сан-Хосе» сделал квалификационное предложение – будем разбираться, где лучше для меня, семьи и карьеры. К 1 августа все решится, дай бог»
1сегодня, 08:10
Ривс о времени в «Торонто»: «Был недостаток доверия, я так и не смог набрать обороты. Когда дела пошли плохо, весь город захотел, чтобы я ушел»
1сегодня, 03:25
Майерс дал совет молодым хоккеистам: «В новом клубе нужно показать парням, что ты готов сражаться за команду в каждом матче. Игроки старше на 10-15 лет уважают это»
вчера, 20:22
Яковлев считает, что «Металлург» стал сильнее: «Безусловно, приходят хорошие игроки. У нас одна задача – Кубок»
3вчера, 20:01