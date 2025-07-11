Агент Калынака и Биро о переходе игроков в «Ак Барс»: «Выбрали клуб из-за амбиций, здесь можно выиграть Кубок Гагарина. Плюс Казань – один из лучших городов России»
Защитник и форвард подписали соглашения с казанским клубом на один сезон.
– На них был определенный спрос. Несколько клубов лиги хотели видеть их у себя. Сейчас нет смысла обсуждать, какие именно, поскольку игроки сделали свой выбор в пользу Казани.
– Почему выбрали «Ак Барс»? Что стало ключевым в принятии решения?
– Амбиции клуба, возможность показать себя и выиграть Кубок. «Ак Барс» – отличная организация. Плюс не надо забывать, что Казань – один из лучших и красивых городов России.
– Общался ли Гатиятулин лично с парнями?
– Да, конечно, был разговор. Главный тренер обозначил, что заинтересован в ребятах и видит их в составе. В какой роли? Думаю, этот вопрос лучше адресовать тренеру. Но поверьте, у него есть понимание, как эффективно использовать ребят.
– Калынак играл в Финляндии на больших площадках. Нет ли опасения, что ему придется долго привыкать к канадской коробке?
– Не думаю, что это будет проблемой. В лиге все еще есть коробки большего размера, нежели канадский. Плюс Уайатт сейчас готовится у себя в Канаде, где коробки узкие.
– Биро будет играть в центре или с края?
– Брэндон – универсал. Он будет играть там, где будет лучше для команды.
– С кем ребята знакомы из игроков «Ак Барса», от кого получили отзывы о клубе?
– Нет, они не были знакомы ни с кем, но успели пообщаться с Яшкиным и Миллером еще до подписания. Так что это тоже сказалось на их выборе, – сказал агент Иван Ботев.