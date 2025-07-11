Зарплата Хефенмайера в «Сочи» – 28 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
Ноэль Хефенмайер заработает 28 млн рублей по годичному контракту с «Сочи».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Хефенмайер был выбран «Аризоной» в четвертом раунде драфта НХЛ в 2017-м и всю карьеру провел в Северной Америке.
На уровне АХЛ у защитника 189 матчей и 88 (26+62) очков, в ECHL – 93 игры и 70 (20+50) результативных действий.
Прошлый сезон Хефенмайер начал в фарм-клубе «Эдмонтона», но перешел в фарм «Монреаля». Он провел 49 матчей с учетом плей-офф и набрал 16 (5+11) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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