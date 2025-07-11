Вышински о новом дресс-коде в НХЛ: «В коллективном соглашении сказано, что хоккеисты должны одеваться по современной моде. Извините, косплееры «Острых козырьков»

Журналист ESPN оценил поправки в правила о дресс-коде игроков НХЛ.

«Официальная формулировка новых правил дресс-кода для игроков в коллективном соглашении НХЛ и профсоюза игроков (NHLPA) гласит: «Клубам запрещается предлагать какие-либо правила, касающиеся внешнего вида игроков».

И одновременно с этим: «Игроки обязаны одеваться в соответствии с современными нормами моды».

Извините, косплееры сериала «Острые козырьки», – написал Грег Вышински.

НХЛ и Ассоциация игроков одобрили продление коллективного соглашения до 2030 года