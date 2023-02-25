Депутат Свищев о санкциях против Третьяка: «Правительство Канады совершенно не уважает историю. Очень странное решение»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что Канада ввела санкции против .

Правительство Канады внесло бывшего вратаря сборной СССР и действующего президента в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами Государственной думы.

– Очень странное решение, которое говорит о том, что современное правительство Канады совершенно не уважает историю. Третьяк включен в Зал хоккейной славы в Торонто, все помнят Суперсерию, и в Канаде его тоже уважают.

Чем канадским политикам не угодил Третьяк? Удивительные поступки, оторванные от спорта.

– На российский хоккей это решение как-то повлияет?

– Никак не повлияет. В США и Канаде играет большое количество наших хоккеистов. Никто из клубов не оказывает давление на россиян, их уважают и ценят. Люди в Северной Америке прагматичные – если приносят пользу, значит, и приносят деньги, а их считать любят.

Эти меры давления на российский хоккей через Третьяка не принесут какого-либо вреда. Пусть даже на это не надеются, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.