Депутат Свищев о санкциях против Третьяка: «Правительство Канады совершенно не уважает историю. Очень странное решение»

Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ суперсерия Государственная дума Дмитрий Свищев Зал хоккейной славы Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что Канада ввела санкции против Владислава Третьяка.

Правительство Канады внесло бывшего вратаря сборной СССР и действующего президента ФХР в санкционный список вместе с космонавтами Валентиной Терешковой и Светланой Савицкой. Все они являются действующими депутатами Государственной думы.

– Очень странное решение, которое говорит о том, что современное правительство Канады совершенно не уважает историю. Третьяк включен в Зал хоккейной славы в Торонто, все помнят Суперсерию, и в Канаде его тоже уважают.

Чем канадским политикам не угодил Третьяк? Удивительные поступки, оторванные от спорта.

– На российский хоккей это решение как-то повлияет?

– Никак не повлияет. В США и Канаде играет большое количество наших хоккеистов. Никто из клубов НХЛ не оказывает давление на россиян, их уважают и ценят. Люди в Северной Америке прагматичные – если приносят пользу, значит, и приносят деньги, а их считать любят.

Эти меры давления на российский хоккей через Третьяка не принесут какого-либо вреда. Пусть даже на это не надеются, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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3 комментария

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Anita_Goferdump
вот она совковая философия. "он в воротах стоял на супер серии". это пасс теперь ему на всю жизнь.
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Furyus
За пенсионную реформу, за реформы образования и медицины, за уничтожение хоть какой-то видимости демократии и плюрализзма этих товарищей самих здесь, в России надо бы было привлечь к наказанию и санкциям. А на Канаду, вообще, пофиг. Эти кленовые и нациков готовы спонсировать, если это хоть как-то выгодно их бизнес-интересам.
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Alexander Shibaev
А что, на Третьяка санкции наложили за то, что слишком хорошо в прошлом ворота защищал?)
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