«Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы минского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Спартак» набрал 64 очка в 67 играх чемпионата и идет на девятом месте в таблице Запада.

Напомним, клуб начинал сезон-2022/23 под руководством тренера Бориса Миронова. Его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.