«Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф

Теги Спартак Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы минского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Спартак» набрал 64 очка в 67 играх чемпионата и идет на девятом месте в таблице Запада.

Напомним, клуб начинал сезон-2022/23 под руководством тренера Бориса Миронова. Его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.

13 комментариев

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Лёша Васильев
чего хотели, того и добились!
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Сергей Крижанов
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Может Зарема займётся...тут такое дно, что хуже не будет
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pulyalke
фарм клуб - ну какой нафиг плейофф? позорище просто и это было сразу понятно после одного обмена - надеюсь всех причастных к этому посадят на реальные сроки
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Treeperslol
Ну теперь спартачам осталось подстричься как главный тренер.... Что горшок на голове, что игре на поле. Одна фигня.
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Сидни Кросби 2
Может Москве оставить ЦСКА и Динамо,тут на Динамо денег нет,а то Спартак так и будет соревноваться с Кунями и Сочи.
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WSW
обрезкам - обрезки
+2
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Кеша
У Спартака бездарное руководство - это факт . А рыба гниет с головы . Поддержу болельщиков , скатились до уровня Сочи и Кунлуня .
+10
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Дима Котельников
Позорище
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Иван Правспарт
И это пройдет....
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Arti22
Зрада...
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barbarian1991
Минск хоть поборется в паре матчей в первом раунде.
+4
-2
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мик джагер
Компания конечно у Спартака.... Куньлунь, Сочи.....!!!!!!! Не стыдно Руководству клуба!!!!!Свалили бы все ...Или кормушка не даёт...Совесть и честь можно и куда-то засунуть, когда деньгами пахнет....
+18
-1
+17
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Экспертный диван
Отмучились... Ëклмн....
+11
0
+11
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