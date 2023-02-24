Определились все участники Кубка Гагарина на Востоке

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Определены все участники Кубка Гагарина-2023 на Востоке.

«Нефтехимик» гарантировал себе участие в плей-офф, обыграв «Куньлунь» (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина на Востоке: «Ак Барс», «Авангард», «Салават», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал» и «Нефтехимик».

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17 комментариев

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Rinat Khudayberdin
Ответ Сидни Кросби 2
А что Торпедо уже проиграла Трактору причём здесь победы.
побед в сезоне, а не над кем-то именно, сам глянь таблицу, там всё очень понятно
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Сидни Кросби 2
Ответ Rinat Khudayberdin
побед больше у Нефтехимика
А что Торпедо уже проиграла Трактору причём здесь победы.
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Azamat Shagaleev
Ответ Rodgeras
Вопрос лишь в том, кто к морю поедет. К Японскому.
Салават
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Сидни Кросби 2
Ответ Андрей Магинский
Это как так? Еще тур предстоит, у Нефтехимика и Трактора по 70???!!!
У Нефтехимика 72.
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Rinat Khudayberdin
Ответ Андрей Магинский
Это как так? Еще тур предстоит, у Нефтехимика и Трактора по 70???!!!
побед больше у Нефтехимика
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Rinat Khudayberdin
Ответ mifdamir@icloud.com
100%-Нефтехимик,далее французы Да Коста и К*.
что?
0
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Evgeny Trifonov
Трактор главное разочарование сезона
0
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Booligan
Ответ Андрей Магинский
Это как так? Еще тур предстоит, у Нефтехимика и Трактора по 70???!!!
Надо проверять источники
+1
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+1
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Ыжык
В этом году на востоке прям интрига.
0
-1
-1
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mifdamir@icloud.com
Ответ Rodgeras
Вопрос лишь в том, кто к морю поедет. К Японскому.
100%-Нефтехимик,далее французы Да Коста и К*.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Магинский
Это как так? Еще тур предстоит, у Нефтехимика и Трактора по 70???!!!
+1
-3
-2
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Xell
Ответ Rodgeras
Вопрос лишь в том, кто к морю поедет. К Японскому.
Авангард))
+4
0
+4
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Евросеть Евросеть
Трактор мимо?
+1
0
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Александр Кудрявцев
👍👍👍💪💪💪
0
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позор не адекватам
Ждем пары в следующем туре!💪🏻
Поздравляю болельщиков всех команд вышедших в плей-офф , отличных игр с интригой до последних минут!
Ах скоро жара !!! 🔥🔥🔥🔥😄😄👍🏻👍🏻👍🏻
+1
-3
-2
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Александр Буркин
Теперь остаётся ждать развязки в середине таблицы
+2
-1
+1
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Rodgeras
Вопрос лишь в том, кто к морю поедет. К Японскому.
+7
-3
+4
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