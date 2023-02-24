Определились все участники Кубка Гагарина на Востоке
Определены все участники Кубка Гагарина-2023 на Востоке.
«Нефтехимик» гарантировал себе участие в плей-офф, обыграв «Куньлунь» (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина на Востоке: «Ак Барс», «Авангард», «Салават», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал» и «Нефтехимик».
Поздравляю болельщиков всех команд вышедших в плей-офф , отличных игр с интригой до последних минут!
Ах скоро жара !!! 🔥🔥🔥🔥😄😄👍🏻👍🏻👍🏻