Определились все участники Кубка Гагарина на Востоке

Определены все участники Кубка Гагарина-2023 на Востоке.

« » гарантировал себе участие в плей-офф, обыграв «Куньлунь» (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина на Востоке: , , , « », « », «Металлург», « » и «Нефтехимик».