Леонид Тамбиев: «Было бы круто сыграть с «Амуром» в плей-офф, жаль, не попал он туда. Две дальневосточные команды – это было бы интересно»

высказался после матча против « » (2:3).

«Хорошая, боевая игра. Как и все игры в дальневосточном дерби. Старались, молодцы. В третьем периоде моменты были, могли перевести в овертайм, но ничего.

Жаль, что в большинстве так ни разу и не поиграли за весь матч, ну, что сделаешь. Как есть, так есть. Будем восстанавливаться, готовиться к плей-офф.

Произвели ротацию, посмотрели в деле других ребят и другие сочетания. Дали сыграть тем игрокам, кто в последнее время редко попадал в состав. Лидеры отдыхали? Не люблю это слово. Они тренировались.

На Востоке настолько ровные команды, все сильные. Мы не выбираем соперника, кто будет, тот и будет. От нас уже мало что зависит. Я так понимаю, что либо Омск, либо Уфа. До кого ближе лететь? Да перестаньте, мы уже так налетались, один час меньше или больше, значения не имеет.

То ли дело в Хабаровск – сел и сразу прилетел. Было бы круто сыграть с Хабаровском в плей-офф, жаль, не попал он туда. Две дальневосточные команды в плей-офф – это было бы интересно», – сказал главный тренер « ».