Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ. Клуб сыграет со СКА в первом раунде

Минское «Динамо» гарантировало себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Это стало известно после того, как команда тренера Крэйга Вудкрофта обыграла «Витязь» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » имеет на своем счету 68 баллов после 68 игр и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

Клуб стал восьмым участником плей-офф от Запада. Команда сыграет в кубковой стадии в седьмой раз в истории.

В первом раунде минчане в третий раз подряд сыграют со СКА. Серия стартует 1 марта в Санкт-Петербурге.