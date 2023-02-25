Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ. Клуб сыграет со СКА в первом раунде

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Крэйг Вудкрофт Хоккей

Минское «Динамо» гарантировало себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Это стало известно после того, как команда тренера Крэйга Вудкрофта обыграла «Витязь» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Динамо» имеет на своем счету 68 баллов после 68 игр и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

Клуб стал восьмым участником плей-офф от Запада. Команда сыграет в кубковой стадии в седьмой раз в истории.

В первом раунде минчане в третий раз подряд сыграют со СКА. Серия стартует 1 марта в Санкт-Петербурге.

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16 комментариев

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цэсемьэр
Ответ Niko [Ars]
чтобы разлететься прям из Пулково, им придётся 1 или 3 игры выиграть))
и куда сейчас летают из Пулково, в Самарканд?😆
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Александр Кудрявцев
Ответ Сергей Омиго
Болеем за"ДИНАМО"
Так держать 💪💪💪💪
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badr
В чем отличие от 2021 и 2022, здесь все сразу знают что будет 0:4 в серии, причем пару игр с выносом, нет никаких иллюзий. В 2021 году настраивались, вот мы сейчас возьмём, мы вот там их обыграли, в итоге одну игру взяли. В 2022 вышли с мыслями, ну мы теперь точно знаем как надо играть со СКА в ПО, и получили 0:4.
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Славонычч
Одну игру то зацепят , две максимум .
Что тоже будет хорошо 🎖️
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Гражданин, товарищ, барин.
Ответ Данила
Как обычно, нам с Минском играть . Ничего не поменялось.
Спать сегодня будет Нива, будет даже спать Нева.
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Niko [Ars]
Ответ Мерседес-Бендзь
Штош, Минск одной ногой в отпуске. Разлетятся прямо из Пулково.
чтобы разлететься прям из Пулково, им придётся 1 или 3 игры выиграть))
+4
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+4
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Мерседес-Бендзь
Штош, Минск одной ногой в отпуске. Разлетятся прямо из Пулково.
+1
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dimon 2.0
Ответ Сергей Омиго
Болеем за"ДИНАМО"
ну дык и болей на своем прессболе. че сюда прешься ?
+1
-5
-4
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Данила
Как обычно, нам с Минском играть . Ничего не поменялось.
0
0
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Сергей Омиго
Болеем за"ДИНАМО"
+4
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+4
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Кеша
Выиграть не выиграют , но нервы потрепать могут. Особенно дома при своих зрителях . А белорусы потрясающие люди и болельщики . Много добрых слов у меня в их адрес .
+9
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+9
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Гражданин, товарищ, барин.
Спасибо точно за Динамо, спасибо даже и за Минск.
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Bartez1986
Йозе ждут очередные международные матчи! Вызов для лучшего тренера современности!
+5
-1
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Lanzar
Бедный СКА.
+1
-1
0
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lexiren@mail.ru
Сила!!!
+1
0
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dimon 2.0
10-1 и плач ярославны "ска купил судей"
+3
-7
-4
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