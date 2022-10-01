Третьяк о Суперсерии-72: «Посол Канады написала, что это исторические матчи, в которых был показан очень хороший хоккей»

Посол Канады в России Элисон Леклер поздравила ветеранов сборной СССР с юбилеем Суперсерии.
Об этом сообщил Владислав Третьяк.
«Посол Канады прислала письмо, написав, что это великие игры, которые помнят в Канаде, и что это были исторические матчи, в которых был показан очень хороший хоккей.
Во время мероприятия, посвященного Суперсерии, мы видели обращение, которое прислал Пол Хендерсон. Он обратился, сказал, что в наше время они нас не очень любили, а оказалось, мы классные мужики, пожелал нам здоровья, удачи», – сказал президент ФХР.
Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.
Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.