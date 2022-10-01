Третьяк о Суперсерии-72: «Посол Канады написала, что это исторические матчи, в которых был показан очень хороший хоккей»

Посол Канады в России Элисон Леклер поздравила ветеранов сборной СССР с юбилеем Суперсерии.

Об этом сообщил .

«Посол Канады прислала письмо, написав, что это великие игры, которые помнят в Канаде, и что это были исторические матчи, в которых был показан очень хороший хоккей.

Во время мероприятия, посвященного Суперсерии, мы видели обращение, которое прислал Пол Хендерсон. Он обратился, сказал, что в наше время они нас не очень любили, а оказалось, мы классные мужики, пожелал нам здоровья, удачи», – сказал президент .

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.