Третьяк о ледовом дворце в Вологде: «Не все мальчишки здесь станут Овечкиными, но они будут патриотами страны. Это главная задача в воспитании молодежи»
Владислав Третьяк назвал главную задачу в воспитании молодежи.
Глава ФХР высказался об открытии ледового дворца в Вологде.
«Вот из этих мальчишек. Которые здесь будут заниматься – пусть не все они станут Овечкиными, но самое главное – они будут крепкими, сильными, будут патриотами своей области, смогут постоять за себя.
Патриотами будут своей страны. Вот это главная задача в воспитании нашей молодежи.
Ну и, конечно, чем больше у нас будет таких стадионов, тем больше у нас будет звездочек», – заявил президент ФХР.
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