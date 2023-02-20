Третьяк о ледовом дворце в Вологде: «Не все мальчишки здесь станут Овечкиными, но они будут патриотами страны. Это главная задача в воспитании молодежи»

Теги ФХР Владислав Третьяк Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк назвал главную задачу в воспитании молодежи.

Глава ФХР высказался об открытии ледового дворца в Вологде.

«Вот из этих мальчишек. Которые здесь будут заниматься – пусть не все они станут Овечкиными, но самое главное – они будут крепкими, сильными, будут патриотами своей области, смогут постоять за себя.

Патриотами будут своей страны. Вот это главная задача в воспитании нашей молодежи.

Ну и, конечно, чем больше у нас будет таких стадионов, тем больше у нас будет звездочек», – заявил президент ФХР.

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9 комментариев

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Алар
Салтыков-Щедрин: "...патриотизм как прикрытие для беззастенчивой эксплуатации масс и всевозможных форм ограбления отечества..."
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Просто я
Да угомонитесь со своим патриотизмом - вы уже совсем это слово извратили.
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Антиполитпроект
Главное, чтобы не путриотами. Иначе России 3,14зда
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Mohnatiy
Интересно, когда это пустой трёп с трибуны был признаком настоящего патриота?
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Maxim Vasnechov
На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались.
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alklimov2018
Чем больше говорят о патриотизме - тем большее отторжение у людей это слово вызывает.
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Bartez1986
Главная задача в воспитании молодежи, чтобы они достойными людьми стали, а не казнокрадами, как некоторые
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Eliza77
уж не Третьяками ли ?)
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Iuasamotu
Обнадёжил мальчишек. Типа, не все вы станете овечкиными, но для сво должны быть готовы
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