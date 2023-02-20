Третьяк о ледовом дворце в Вологде: «Не все мальчишки здесь станут Овечкиными, но они будут патриотами страны. Это главная задача в воспитании молодежи»

Владислав Третьяк назвал главную задачу в воспитании молодежи.

Глава ФХР высказался об открытии ледового дворца в Вологде.

«Вот из этих мальчишек. Которые здесь будут заниматься – пусть не все они станут Овечкиными, но самое главное – они будут крепкими, сильными, будут патриотами своей области, смогут постоять за себя.

Патриотами будут своей страны. Вот это главная задача в воспитании нашей молодежи.

Ну и, конечно, чем больше у нас будет таких стадионов, тем больше у нас будет звездочек», – заявил президент ФХР.