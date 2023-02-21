Третьяк после обращения Путина: «Наши спортсмены будут на международных турнирах не сегодня, так завтра. Надо тренироваться. Надеемся на лучшие времена»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная России сборная России сборная России Владимир Путин Политика Хоккей

Владислав Третьяк рассказал, как российским спортсменам выстоять под санкционным давлением. 

«Как выстоять? Тренироваться и готовиться к будущим стартам – это самое главное. Потому что для спортсмена главное – это соревнования.

Я думаю, что наши спортсмены все равно будут выступать на международных [соревнованиях] не сегодня, так завтра.

Поэтому все спортсмены все равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена – стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом.

Поэтому надеемся, что будут лучшие времена», – подчеркнул президент ФХР в ходе общения с журналистами после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. 

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54 комментария

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Сергей Чекрыжов
А не завтра, так послезавтра. А не послезавтра, так никогда
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Анатолий К
Про "наши ХАТЫ с краю" одна народность может говорить только, договорились за 30лет до того, что говорить скоро уже не смогут
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Дрю2
Печально все для спорта(((
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starichok77
Третьяку из Думы конечно виднее, особенно после его американского хоккейного прошлого)
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Максим Черкашин
Ответ Marcus-light
Если уж приплетать Путина, то по полной. Завтра российские спортсмены смогут победить педофилов и гомосексуалов на территории американских баз, заполненных кровавыми неонацистами.
ГООООйда:)))))
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REA-13
Ответ Bambuk Bambuk
Как-то не чувствуется в его словах комсомольского задора. Видно сегодняшнее "послание" окончательно поставило крест на международных перспективах наших спортсменов
Каждый слышит то, что хочет услышать ;)
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Max Bochkov
Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Не послезавтра, так через год. Не через год, так через десять...
Всё идёт по плану. Главное, катков побольше построить.
+3
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REA-13
Ответ Костя Кот
завтра точно нет.
Тогда послезавтра )
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Глеб Саратов
Ответ Sanan1908
А завтра это лет через сколько ?))
ну, с нынешней медициной, вовочка может лет 25 ещё прожить
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brig_Mercury
Ответ Ярик01
На международных турнирах будут играть за деньги спонсоров из нацистских стран и с их командами? Пусть дома сидят, тут хорошо, православие и никакой западной мерзости.
Они поедут наши конфискованные активы отыгрывать. После турнира сразу в Казино, чтобы бюджет РФ опять сделать профицитным.
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papadok
Ответ Погладь быка
Так может они назло врагу теперь будут северокорейцам и боливийцам сливать?
Вон Коростелеву пришлось за китайскую лыжную эстафету бежать не так давно, так и с Боливией в хоккей можно поиграть, занять им хоккеистов.
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WSW
Ответ Уся Ваткин
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Владимир Владимирович Путин - твой президент
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Kristine Kristine
Интересно, на основании какой части выступления он сделал такой вывод?
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Anatiana
Ответ Bucefall
к сожалению, это не околесица, а наша реальная жизнь
Не повезло вам с жизнью. У нас она другая
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Sanan1908
А завтра это лет через сколько ?))
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Bucefall
Ответ исянов
ты видимо с третьяком неплохо так прибухнул, судя по этой околесице
к сожалению, это не околесица, а наша реальная жизнь
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гога11
Третьяк признал, что затеянное импортозамещение в спорте не заключает в себе никаких признаков жизненности, не сказал правда при каких условиях пройдет черное сегодня и наступит светлое завтра. Может козырнет своим пророчеством тогда перед новыми хозяевами.
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Bucefall
Ответ Антон Савельев
В смысле? Вроде батя обьяснил что лучшие времена сейчас как раз вот, похоже кто то не очень внимательно слушал!
На этот случай всегда есть классика от дяди Жени: "Эта наглая подтасовка звука".
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Белый офицер
Басурин после обращения Путина: "Мы воруем за отчизну!"
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И это не прикол)) просто оговорка по фрейду.
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elan_
Не сегодня, так не завтра...
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Погладь быка
Ответ papadok
И не западло теперь будет играть с англосаксами и коллективным западом, да ещё и сливать им? Исламский хоккей, вот наше будущее!
Так может они назло врагу теперь будут северокорейцам и боливийцам сливать?
+1
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Вадим Слуцкий
Правильно, Владик: рабы так всегда рассуждают: авось, само рассосётся. Мы-то чё можем? Наши хаты с краю.
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papadok
И не западло теперь будет играть с англосаксами и коллективным западом, да ещё и сливать им? Исламский хоккей, вот наше будущее!
+6
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Погладь быка
Ответ Roman Pavlenko
А товарищеские матчи с Ираном и Северной Кореей считаются международными турнирами? Если да, то нам даже и не соврали
На Боливиаду поедут.
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Ходор
Сегодня Ливерпуль Реал,все остальное подождет...
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