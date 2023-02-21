Третьяк после обращения Путина: «Наши спортсмены будут на международных турнирах не сегодня, так завтра. Надо тренироваться. Надеемся на лучшие времена»

рассказал, как российским спортсменам выстоять под санкционным давлением.

«Как выстоять? Тренироваться и готовиться к будущим стартам – это самое главное. Потому что для спортсмена главное – это соревнования.

Я думаю, что наши спортсмены все равно будут выступать на международных [соревнованиях] не сегодня, так завтра.

Поэтому все спортсмены все равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена – стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом.

Поэтому надеемся, что будут лучшие времена», – подчеркнул президент в ходе общения с журналистами после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.