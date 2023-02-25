Орлов об обмене в «Бостон»: «Никогда не думал, что этот момент настанет. «Вашингтон» стал семьей и вторым домом за эти 11 лет»
Дмитрий Орлов высказался о своем обмене из «Вашингтона» в «Бостон».
«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира.
«Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой, и, конечно же, самое главное достижение – победу в Кубке Стэнли.
Спасибо всем одноклубникам, организации, и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду», – написал защитник в соцсети.
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