Агент Орлова об обмене в «Бостон»: «Дмитрий был в небольшом шоке. Он провел 11 сезонов в «Вашингтоне», выиграл Кубок Стэнли»

Теги Бостон Вашингтон НХЛ Марк Гандлер Дмитрий Орлов Р-Спорт Хоккей

Агент Дмитрия Орлова прокомментировал обмен игрока в «Бостон» из «Вашингтона».

«В ситуации с данным обменом, когда игрок в скором времени должен стать свободным агентом, нет ничего удивительного. Несмотря на слухи по поводу другого игрока, который мог перейти в «Бостон», мы знали, что для нас эта сделка очень реальна.

Все зависело от «Вашингтона» и креативности этой сделки, ведь у «Брюинс» нет места под потолком зарплат. Эта сделка распределила зарплату Дмитрия по трем командам. «Вашингтон» получил то, что хотел. «Кэпиталс» не могли упустить такую возможность, зная, что Дмитрий станет свободным агентом по окончании сезона.

Дмитрий изначально был в небольшом шоке. Он провел 11 сезонов в «Вашингтоне», выиграл Кубок Стэнли. И хотя он знал, что обмен произойдет, но после официальных новостей о сделке испытал небольшой шок. Но «Бостон», на мой взгляд, – фаворит в погоне за Кубком Стэнли. Дмитрий уже выиграл Кубок Стэнли один раз, и он хочет сделать это опять. Такое чувство никогда не проходит», – сказал Марк Гандлер

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6 комментариев

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_BoSToN_44
Ответ Фёдор Кузнецов
Всегда удивляло почему в переходах в хоккее не спрашивают часто мнение игрока
Ничего личного — это бизнес (с)
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Фёдор Кузнецов
Всегда удивляло почему в переходах в хоккее не спрашивают часто мнение игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Филиппов
Ответ encaro_one
Бостон НЕ фаворит в погоне за Кубком Стэнли. А вот президентский кубок Орлов получит, правда у него уже их два.
Вот вот. Вспомнилась Тампа со светом от Коламбуса. Слишком легко идут, кажется что споткнуться.
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encaro_one
Бостон НЕ фаворит в погоне за Кубком Стэнли.
А вот президентский кубок Орлов получит, правда у него уже их два.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГнатьСКАвВХЛ
Уверен, что в шоке и счастлив!
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забил на оборону
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-9
-9
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