Агент Орлова об обмене в «Бостон»: «Дмитрий был в небольшом шоке. Он провел 11 сезонов в «Вашингтоне», выиграл Кубок Стэнли»

Агент Дмитрия Орлова прокомментировал обмен игрока в «Бостон» из « ».

«В ситуации с данным обменом, когда игрок в скором времени должен стать свободным агентом, нет ничего удивительного. Несмотря на слухи по поводу другого игрока, который мог перейти в «Бостон», мы знали, что для нас эта сделка очень реальна.

Все зависело от «Вашингтона» и креативности этой сделки, ведь у «Брюинс» нет места под потолком зарплат. Эта сделка распределила зарплату Дмитрия по трем командам. «Вашингтон» получил то, что хотел. «Кэпиталс» не могли упустить такую возможность, зная, что Дмитрий станет свободным агентом по окончании сезона.

Дмитрий изначально был в небольшом шоке. Он провел 11 сезонов в «Вашингтоне», выиграл Кубок Стэнли. И хотя он знал, что обмен произойдет, но после официальных новостей о сделке испытал небольшой шок. Но «Бостон», на мой взгляд, – фаворит в погоне за Кубком Стэнли. Дмитрий уже выиграл Кубок Стэнли один раз, и он хочет сделать это опять. Такое чувство никогда не проходит», – сказал .

😳 «Вашингтон» отправил Орлова в «Бостон». Похоже, «столичные» отказались от борьбы за плей-офф