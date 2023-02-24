Шуми Бабаев: «Орлов может вернуться в «Вашингтон», когда дело дойдет до подписания контракта. В НХЛ такое было не раз»

прокомментировал обмен из « » в «Бостон».

– С Дмитрием мы дружим уже очень давно. Сейчас я не могу точно назвать причины этого обмена, потому что мы с ним пока не общались. Но в НХЛ обмены обычно случаются, когда не получается договориться о будущем контракте. Или когда есть желание усилиться другими игроками, но это не в случае расставания с Орловым.

Однако ситуация такая, что все может поменяться. В следующем сезоне он может вернуться в «Вашингтон», когда дойдет дело до подписания нового контракта. Это НХЛ, здесь такое не раз было: игроки меняют команду по ходу чемпионата, а потом возвращаются в свой прежний клуб.

Для « » – это, конечно, усиление. А Дмитрий может выиграть свой второй . Команда подходит ему по характеру, по игре. Так что ничего страшного в этом обмене нет.

– Как это отразится на «Вашингтоне» и российских игрока команды?

– Все взрослые, самостоятельные, адекватные ребята. В НХЛ уже привыкли к обменам – сегодня ты играешь в одной команде, а во время матча переходишь в другую раздевалку. Общение на этом не закончится, – считает хоккейный агент.

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