Суини об Орлове: «Дмитрий – двусторонний защитник, он добавит «Бостону» гибкости. У него богатый опыт, выигрывал Кубок Стэнли»
Генеральный менеджер «Бостона» прокомментировал приобретение Дмитрия Орлова.
Российский защитник стал игроком «Брюинс» в результате обмена с «Вашингтоном», в котором поучаствовала и «Миннесота». Также состав команды из Массачусетса пополнил форвард Гарнет Хэтэуэй.
«И у Дмитрия, и у Гарнета есть качества, которые нам нужны. Теперь давайте надеяться на то, что все будут здоровы, и мы попытаемся далеко зайти в плей-офф. Покажем лучший хоккей в самое нужное время. В плей-офф всегда бывает непросто.
Для нас важно умение игроков действовать как в атаке, так и в обороне. Дмитрий – двусторонний защитник, он добавит нам гибкости. В его игре есть и силовая составляющая, у него богатый опыт, он выигрывал Кубок Стэнли.
Гарнет полезно играет в меньшинстве, он может выходить в третьем или четвертом звене и добавит нам глубины. Считаю, что оба хорошо впишутся в состав», – сказал Дон Суини.
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