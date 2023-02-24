Суини об Орлове: «Дмитрий – двусторонний защитник, он добавит «Бостону» гибкости. У него богатый опыт, выигрывал Кубок Стэнли»

Теги Бостон Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Дон Суини Гарнет Хэтэуэй Хоккей

Генеральный менеджер «Бостона» прокомментировал приобретение Дмитрия Орлова

Российский защитник стал игроком «Брюинс» в результате обмена с «Вашингтоном», в котором поучаствовала и «Миннесота». Также состав команды из Массачусетса пополнил форвард Гарнет Хэтэуэй

«И у Дмитрия, и у Гарнета есть качества, которые нам нужны. Теперь давайте надеяться на то, что все будут здоровы, и мы попытаемся далеко зайти в плей-офф. Покажем лучший хоккей в самое нужное время. В плей-офф всегда бывает непросто. 

Для нас важно умение игроков действовать как в атаке, так и в обороне. Дмитрий – двусторонний защитник, он добавит нам гибкости. В его игре есть и силовая составляющая, у него богатый опыт, он выигрывал Кубок Стэнли.

Гарнет полезно играет в меньшинстве, он может выходить в третьем или четвертом звене и добавит нам глубины. Считаю, что оба хорошо впишутся в состав», – сказал Дон Суини

😳 «Вашингтон» отправил Орлова в «Бостон». Похоже, «столичные» отказались от борьбы за плей-офф

2 комментария

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Sergant_St
Ответ Artem Kalugin
Двусторонность Димы слегка под вопросом...
И тем не менее, у Орлова появился отличный шанс завоевать еще одну бочку.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Kalugin
Двусторонность Димы слегка под вопросом...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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