Звено Хинтца в «Далласе» – лучшее в НХЛ по версии ESPN, тройка Макдэвида – 9-я, Малкина – 11-я, Пойнта – 15-я

Опубликован рейтинг лучших атакующих звеньев в – первое место у тройки «Далласа».

ESPN представил список из двадцати лучших троек нападения в лиге в этом сезоне. Первую строчку заняло атакующее сочетание , вторую – тройка из , третье – линия нападения .

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

20. Джек Куинн – – Джон-Джейсон Петерка ( );

19. – – ( );

18. – – ( );

17. – – ( );

16. Майкл Бантинг – – ( );

15. – – ( );

14. Джонатан Маршессо – Вильям Карлссон – Райлли Смит («Вегас»);

13. Джордан Мартинук – Джордан Стаал – Йеспер Фаст («Каролина»);

12. Джаред Макканн – Мэттью Бенирс – Джордан Эберле («Сиэтл»);

11. Джейсон Цукер – Евгений Малкин – Брайан Раст («Питтсбург»);

10. Крис Крайдер – Мика Зибанежад – Каапо Какко («Рейнджерс»);

9. Зак Хайман – Коннор Макдэвид – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

8. Рикард Ракелль – Сидни Кросби – Джейк Генцел («Питтсбург»);

7. Эрик Хаула – Джек Хьюз – Йеспер Братт («Нью-Джерси»);

6. Брэди Ткачак – Тим Штюцле – Клод Жиру («Оттава»);

5. Фабиан Зеттерлунд – Нико Хишир – Томаш Татар («Нью-Джерси»);

4. Картер Верхэге – Александр Барков – Мэттью Ткачак («Флорида»);

3. Чендлер Стивенсон – Джек Айкел – Марк Стоун («Вегас»);

2. Брэд Маршанд – Патрис Бержерон – Джейк Дебраск («Бостон»);

1. Джейсон Робертсон – Роопе Хинтц – Джо Павелски («Даллас»).