Звено Хинтца в «Далласе» – лучшее в НХЛ по версии ESPN, тройка Макдэвида – 9-я, Малкина – 11-я, Пойнта – 15-я
Опубликован рейтинг лучших атакующих звеньев в НХЛ – первое место у тройки «Далласа».
ESPN представил список из двадцати лучших троек нападения в лиге в этом сезоне. Первую строчку заняло атакующее сочетание «Далласа», вторую – тройка из «Бостона», третье – линия нападения «Вегаса».
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
20. Джек Куинн – Дилан Козенс – Джон-Джейсон Петерка («Баффало»);
19. Кирби Дак – Ник Сузуки – Коул Кофилд («Монреаль»);
18. Джонатан Юбердо – Элиас Линдхольм – Тайлер Тоффоли («Калгари»);
17. Джонни Годро – Бун Дженнер – Патрик Лайне («Коламбус»);
16. Майкл Бантинг – Остон Мэттьюс – Вильям Нюландер («Торонто»);
15. Брэндон Хэйгл – Брэйден Пойнт – Никита Кучеров («Тампа»);
14. Джонатан Маршессо – Вильям Карлссон – Райлли Смит («Вегас»);
13. Джордан Мартинук – Джордан Стаал – Йеспер Фаст («Каролина»);
12. Джаред Макканн – Мэттью Бенирс – Джордан Эберле («Сиэтл»);
11. Джейсон Цукер – Евгений Малкин – Брайан Раст («Питтсбург»);
10. Крис Крайдер – Мика Зибанежад – Каапо Какко («Рейнджерс»);
9. Зак Хайман – Коннор Макдэвид – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
8. Рикард Ракелль – Сидни Кросби – Джейк Генцел («Питтсбург»);
7. Эрик Хаула – Джек Хьюз – Йеспер Братт («Нью-Джерси»);
6. Брэди Ткачак – Тим Штюцле – Клод Жиру («Оттава»);
5. Фабиан Зеттерлунд – Нико Хишир – Томаш Татар («Нью-Джерси»);
4. Картер Верхэге – Александр Барков – Мэттью Ткачак («Флорида»);
3. Чендлер Стивенсон – Джек Айкел – Марк Стоун («Вегас»);
2. Брэд Маршанд – Патрис Бержерон – Джейк Дебраск («Бостон»);
1. Джейсон Робертсон – Роопе Хинтц – Джо Павелски («Даллас»).
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