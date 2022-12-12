Звено Хинтца в «Далласе» – лучшее в НХЛ по версии ESPN, тройка Макдэвида – 9-я, Малкина – 11-я, Пойнта – 15-я

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Опубликован рейтинг лучших атакующих звеньев в НХЛ – первое место у тройки «Далласа».

ESPN представил список из двадцати лучших троек нападения в лиге в этом сезоне. Первую строчку заняло атакующее сочетание «Далласа», вторую – тройка из «Бостона», третье – линия нападения «Вегаса».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

20. Джек Куинн – Дилан Козенс – Джон-Джейсон Петерка («Баффало»);

19. Кирби Дак – Ник Сузуки – Коул Кофилд («Монреаль»);

18. Джонатан Юбердо – Элиас Линдхольм – Тайлер Тоффоли («Калгари»);

17. Джонни Годро – Бун Дженнер – Патрик Лайне («Коламбус»);

16. Майкл Бантинг – Остон Мэттьюс – Вильям Нюландер («Торонто»);

15. Брэндон Хэйгл – Брэйден Пойнт – Никита Кучеров («Тампа»);

14. Джонатан Маршессо – Вильям Карлссон – Райлли Смит («Вегас»);

13. Джордан Мартинук – Джордан Стаал – Йеспер Фаст («Каролина»);

12. Джаред Макканн – Мэттью Бенирс – Джордан Эберле («Сиэтл»);

11. Джейсон Цукер – Евгений Малкин – Брайан Раст («Питтсбург»);

10. Крис Крайдер – Мика Зибанежад – Каапо Какко («Рейнджерс»);

9. Зак Хайман – Коннор Макдэвид – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

8. Рикард Ракелль – Сидни Кросби – Джейк Генцел («Питтсбург»);

7. Эрик Хаула – Джек Хьюз – Йеспер Братт («Нью-Джерси»);

6. Брэди Ткачак – Тим Штюцле – Клод Жиру («Оттава»);

5. Фабиан Зеттерлунд – Нико Хишир – Томаш Татар («Нью-Джерси»);

4. Картер Верхэге – Александр Барков – Мэттью Ткачак («Флорида»);

3. Чендлер Стивенсон – Джек Айкел – Марк Стоун («Вегас»);

2. Брэд Маршанд – Патрис Бержерон – Джейк Дебраск («Бостон»);

1. Джейсон Робертсон – Роопе Хинтц – Джо Павелски («Даллас»).

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