Вайсфельд об отсутствии генменеджеров-иностранцев в КХЛ: «Рынок можно изучить, но языковой барьер станет непреодолимой преградой. Переводчик тут не поможет»

Теги Леонид Вайсфельд КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, почему в КХЛ нет генменеджеров-иностранцев. 

«Потому что никакой иностранец не знает наш рынок игроков, специфику, язык. И если рынок можно все же со временем хоть как-то изучить, то, на мой взгляд, языковой барьер станет непреодолимой преградой. Потому что эта работа подразумевает переговоры, и переводчик тут не поможет, нужно знать язык досконально, не просто уметь объясняться на пальцах.

Но это сугубо мое мнение, а быть у нас может, как известно, все что угодно, так что я не удивлюсь, если генменеджер иностранец в каком-то клубе появится», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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