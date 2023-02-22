Вайсфельд о «Торпедо»: «Для меня это какая-то аномалия. Не понимаю, как там все работает»

назвал менеджмент «Торпедо» аномалией для КХЛ.

«Что касается появления «ноунеймов», то в этом ничего необычного нет, это нормально, когда появляются новые люди. Да, кто-то из них действительно не имел раньше никакого отношения к хоккею, но, как показывает практика, это иногда и не мешает.

Посмотрите, кто сейчас самый успешный генменеджер в КХЛ – на мой взгляд, это из «Торпедо». Он собрал очень неплохую команду. А ведь человек ранее работал, скажем так, в совершенно другой сфере!

С другой стороны, пример Гафурова является исключением, которое подтверждает правило, что такое бывает редко. Можно ли сказать, что и ему понадобилось время чтобы приспособиться? Не знаю!

Для меня «Торпедо» – это какая-то аномалия, потому что не понимаю, как там все работает. Возьмем для примера . Он приехал в «Торпедо» на просмотровый контракт, а в итоге стал одним из лучших бомбардиров лиги», – сказал бывший генменеджер клубов .

Интервью с лидером «Торпедо», который летом приходил на просмотровый контракт. В 31 год он попал в хоккей, о котором мечтал