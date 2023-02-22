Вайсфельд о «Торпедо»: «Для меня это какая-то аномалия. Не понимаю, как там все работает»

Теги Торпедо Леонид Вайсфельд КХЛ Алексей Кручинин Максим Гафуров Хоккей

Леонид Вайсфельд назвал менеджмент «Торпедо» аномалией для КХЛ. 

«Что касается появления «ноунеймов», то в этом ничего необычного нет, это нормально, когда появляются новые люди. Да, кто-то из них действительно не имел раньше никакого отношения к хоккею, но, как показывает практика, это иногда и не мешает.

Посмотрите, кто сейчас самый успешный генменеджер в КХЛ – на мой взгляд, это Максим Гафуров из «Торпедо». Он собрал очень неплохую команду. А ведь человек ранее работал, скажем так, в совершенно другой сфере!

С другой стороны, пример Гафурова является исключением, которое подтверждает правило, что такое бывает редко. Можно ли сказать, что и ему понадобилось время чтобы приспособиться? Не знаю!

Для меня «Торпедо» – это какая-то аномалия, потому что не понимаю, как там все работает. Возьмем для примера Алексея Кручинина. Он приехал в «Торпедо» на просмотровый контракт, а в итоге стал одним из лучших бомбардиров лиги», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

Интервью с лидером «Торпедо», который летом приходил на просмотровый контракт. В 31 год он попал в хоккей, о котором мечтал

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Тимашев
Те кто работает на откатах и на свой карман этого не поймут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр_Ронни
Аномалия это собирать по 50 человек в одну команду, хватая все что блестит, выписывая неадекватные гонорары, а жить по средствам и находить интересные решения это как должно быть, Леонид.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий