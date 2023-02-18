Кожевников о генменеджере для «Авангарда»: «Ставил бы на молодых – Рябыкина, Зюзина, Ковальчука. Заезженные фигуры дадут очередной скандал»
Александр Кожевников считает, что «Авангарду» стоит назначить молодого генменеджера.
Ранее председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов сообщил, что клуб ищет нового генерального менеджера. Рашид Хабибулин останется в клубе, но не на этой должности.
– Кого порекомендуете Омску на вакантный пост?
– Я считаю, что нам нужно больше доверять главным тренерам, с генменеджерами у нас то ли беда, то ли дефицит. Посмотрите, какой состав в тот же Омск набрал Волков – с перекосом в сторону атаки, без баланса вратарей и защитников. Но ничего – опять нашел работу, уже в Челябинске. Удивительно!
– И все-таки ваши кандидатуры.
– Согласен с журналистами, что хорошую селекцию в «Витязе» проводит Игорь Варицкий, за нормальные деньги находит легионеров и пехоту, есть более-менее нормальный результат. Это кандидатура, хотя и без опыта работы в больших клубах, а это минус.
Но у меня есть и своя кандидатура – Андрей Зюзин. Большой игровой опыт, плюс тренерский – в «Салавате» и менеджерский – в «Сочи» предыдущих лет, когда клуб был более успешен. Последняя бронза Уфы – это не только Захаркин, но и Зюзин. В отличие от того же Варицкого он все знает о НХЛ, много лет там играл, а в Омске руководство любит вот эти западные штучки (смеется).
– В прессе также называют Леонида Вайсфельда.
– На мой взгляд, эта кандидатура – для судейского корпуса, для контроля его чистоплотности. Также он хорош в прессе – это тоже вариант. В КХЛ, где во все стороны крутятся большие деньги, нужен тщательный подбор.
– Может ли всплыть какая-то нестандартная кандидатура?
– Это «Авангард», там может всплыть кто угодно, любые неожиданности возможны.
– Ваш вариант неожиданной кандидатуры?
– Рябыкин. Почему бы и нет? Знает о клубе все, прошел там и триумф, и провал, с характером. Мне понравилось его последнее интервью, оно зрелое. Видно, что он извлек уроки, понял, где наломал дров и кто ему в этом «помог». За одного такого битого трех небитых можно отдать.
Вообще на месте «Авангарда» я бы ставил на молодых – Рябыкина, Зюзина, может, на Илью Ковальчука, если он созрел работать на российской земле, а не на два континента. Заезженные фигуры дадут Омску разве что очередной скандал, – считает двукратный олимпийский чемпион.
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