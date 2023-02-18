Кожевников о генменеджере для «Авангарда»: «Ставил бы на молодых – Рябыкина, Зюзина, Ковальчука. Заезженные фигуры дадут очередной скандал»

считает, что « » стоит назначить молодого генменеджера.

Ранее председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов сообщил, что клуб ищет нового генерального менеджера. Рашид Хабибулин останется в клубе, но не на этой должности.

– Кого порекомендуете Омску на вакантный пост?

– Я считаю, что нам нужно больше доверять главным тренерам, с генменеджерами у нас то ли беда, то ли дефицит. Посмотрите, какой состав в тот же Омск набрал Волков – с перекосом в сторону атаки, без баланса вратарей и защитников. Но ничего – опять нашел работу, уже в Челябинске. Удивительно!

– И все-таки ваши кандидатуры.

– Согласен с журналистами, что хорошую селекцию в «Витязе» проводит Игорь Варицкий, за нормальные деньги находит легионеров и пехоту, есть более-менее нормальный результат. Это кандидатура, хотя и без опыта работы в больших клубах, а это минус.

Но у меня есть и своя кандидатура – . Большой игровой опыт, плюс тренерский – в «Салавате» и менеджерский – в «Сочи» предыдущих лет, когда клуб был более успешен. Последняя бронза Уфы – это не только Захаркин, но и Зюзин. В отличие от того же Варицкого он все знает о НХЛ, много лет там играл, а в Омске руководство любит вот эти западные штучки (смеется).

– В прессе также называют .

– На мой взгляд, эта кандидатура – для судейского корпуса, для контроля его чистоплотности. Также он хорош в прессе – это тоже вариант. В КХЛ, где во все стороны крутятся большие деньги, нужен тщательный подбор.

– Может ли всплыть какая-то нестандартная кандидатура?

– Это «Авангард», там может всплыть кто угодно, любые неожиданности возможны.

– Ваш вариант неожиданной кандидатуры?

– Рябыкин. Почему бы и нет? Знает о клубе все, прошел там и триумф, и провал, с характером. Мне понравилось его последнее интервью, оно зрелое. Видно, что он извлек уроки, понял, где наломал дров и кто ему в этом «помог». За одного такого битого трех небитых можно отдать.

Вообще на месте «Авангарда» я бы ставил на молодых – , Зюзина, может, на Илью Ковальчука, если он созрел работать на российской земле, а не на два континента. Заезженные фигуры дадут Омску разве что очередной скандал, – считает двукратный олимпийский чемпион.