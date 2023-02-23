Леонид Вайсфельд: «Арена «Авангарда» очень похожа на энхаэловскую. Это лучший хоккейный дворец в России»

поделился впечатлениями от посещения новой арены «Авангарда».

– Первый раз побывал на новой арене в Омске и скажу, что она очень похожа на энхаэловскую. Полный стадион, прекрасная атмосфера. Из того, что я своими глазами видел, – это лучший хоккейный дворец в стране.

– Лучше, чем в Санкт-Петербурге?

– Так там тоже новую арену строят. А если сравнивать со старым 12‑тысячником в Петербурге, то даже близко нет. И дело даже не в том, что та плохая. Но в Омске арена суперсовременная, со всеми новейшими технологиями, и это сразу видно.

Тут простая история: каждая новая арена всегда лучше всех предыдущих. Помню, мы раньше на дворец в Ярославле смотрели как на чудо какое‑то. А сейчас он один из самых старых в КХЛ, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Вайсфельд и Гафуров – кандидаты на пост генменеджера «Авангарда» («СЭ»)