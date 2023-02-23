Леонид Вайсфельд: «Арена «Авангарда» очень похожа на энхаэловскую. Это лучший хоккейный дворец в России»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ G-Drive Арена Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился впечатлениями от посещения новой арены «Авангарда».

– Первый раз побывал на новой арене в Омске и скажу, что она очень похожа на энхаэловскую. Полный стадион, прекрасная атмосфера. Из того, что я своими глазами видел, – это лучший хоккейный дворец в стране.

– Лучше, чем в Санкт-Петербурге?

– Так там тоже новую арену строят. А если сравнивать со старым 12‑тысячником в Петербурге, то даже близко нет. И дело даже не в том, что та плохая. Но в Омске арена суперсовременная, со всеми новейшими технологиями, и это сразу видно.

Тут простая история: каждая новая арена всегда лучше всех предыдущих. Помню, мы раньше на дворец в Ярославле смотрели как на чудо какое‑то. А сейчас он один из самых старых в КХЛ, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Вайсфельд и Гафуров – кандидаты на пост генменеджера «Авангарда» («СЭ»)

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6 комментариев

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Павел Очнев
Ответ Максим Старовойтов
Не спроста этот тип в Омске был, ох не спроста. Чует мое сердце что все таки этого типа подписали менеджером клуба. Шалаев только где то заулыбается.
Да уж...стопудово прибьётся к Авангарду!!.. вернее к деньгпм Газпрома!.. Может и к лучшему,как думаете? Это хороший генмен?
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Urik_Mart
Ответ Максим Старовойтов
Не спроста этот тип в Омске был, ох не спроста. Чует мое сердце что все таки этого типа подписали менеджером клуба. Шалаев только где то заулыбается.
Ну, в свое время в Уфе он неплохо поработал на этой должности))
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Сергей Орлов
Ответ Максим Старовойтов
Не спроста этот тип в Омске был, ох не спроста. Чует мое сердце что все таки этого типа подписали менеджером клуба. Шалаев только где то заулыбается.
Так радуйтесь. Лучший генменеджер страны.
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Максут Дюсембинов
Ответ Максим Старовойтов
Не спроста этот тип в Омске был, ох не спроста. Чует мое сердце что все таки этого типа подписали менеджером клуба. Шалаев только где то заулыбается.
Это точно точно
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0
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Огюст
Жители Омска , болельщики Авангарда и и игроки заслужили такую суперсовременную арену !
+4
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+4
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Максим Старовойтов
Не спроста этот тип в Омске был, ох не спроста. Чует мое сердце что все таки этого типа подписали менеджером клуба. Шалаев только где то заулыбается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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