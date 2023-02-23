Бродхерст об «Авангарде» в НХЛ: «Это лучшая лига в мире, там собраны лучшие игроки. Но у нас бы не было больших провалов, мы бы шли хорошо»
Алекс Бродхерст предположил, как «Авангард» бы смотрелся в НХЛ.
– Представим, что «Авангард» в этом составе неожиданно попал в НХЛ и играет там регулярный чемпионат. Сколько бы матчей команда выиграла в сезоне?
– Сложно сказать. Думаю, что мы бы справлялись, потому что у нас хорошая команда. Понятно, что НХЛ – лучшая лига в мире, там собраны лучшие игроки. Поэтому немного сложно представить.
Но уверен, что у нас не было бы больших провалов. Мы бы шли хорошо, – сказал нападающий омской команды.
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