Бродхерст об «Авангарде» в НХЛ: «Это лучшая лига в мире, там собраны лучшие игроки. Но у нас бы не было больших провалов, мы бы шли хорошо»

Теги Авангард НХЛ КХЛ Алекс Бродхерст Хоккей

Алекс Бродхерст предположил, как «Авангард» бы смотрелся в НХЛ.

– Представим, что «Авангард» в этом составе неожиданно попал в НХЛ и играет там регулярный чемпионат. Сколько бы матчей команда выиграла в сезоне?

– Сложно сказать. Думаю, что мы бы справлялись, потому что у нас хорошая команда. Понятно, что НХЛ – лучшая лига в мире, там собраны лучшие игроки. Поэтому немного сложно представить.

Но уверен, что у нас не было бы больших провалов. Мы бы шли хорошо, – сказал нападающий омской команды.

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5 комментариев

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Stanley Cup
В НХЛ у вас вряд ли прокатил бы скулёж на протяжении всего сезона о том что вам нужен вратарь
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valera.kust55
Ответ mnb213
Согласен, свою работу делает полностью.
Только за эти же бабки,+-5млн
0
0
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mnb213
Ответ valera.kust55
Броди надо оставлять
Согласен, свою работу делает полностью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
valera.kust55
Броди надо оставлять
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dzenga 1
Мы бы шли хорошо… за пивом!
+1
-1
0
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