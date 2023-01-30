Никишин занял 2-е место в рейтинге проспектов «Каролины», Кочетков – 3-й, Трикозов – 11-й, Пономарев – 15-й
Четыре россиянина включены в рейтинг лучших молодых игроков системы «Каролины».
Первое место в списке лучших проспектов клуба занял 20-летний защитник Скотт Морроу, которого «Харрикейнс» выбрали во втором раунде драфта НХЛ-2021 под общим 40-м номером.
На второй позиции расположился 21-летний защитник Александр Никишин, выступающий в КХЛ за СКА.
Третьим в рейтинге идет вратарь Петр Кочетков, который провел 19 матчей в НХЛ в этом сезоне и ранее продлил контракт с клубом на четыре года.
18-летний нападающий системы «Авангарда» Глеб Трикозов поставлен на 11-е место – хоккеист выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ-2022 под общим 60-м номером.
Василий Пономарев занял 15-е место.
Не знаю ничего за этого Морроу, но вот Никишин реально высоко котируется.
Хотелось бы видеть Кочеткова основным вратарём в сильной команде, но его персональные болельщики делают преждевременные выводы. А то уже началось - "не доплатили" или "ограбили".
Атлетик требует подписку (((
Вратари вообще не котируются...