Никишин занял 2-е место в рейтинге проспектов «Каролины», Кочетков – 3-й, Трикозов – 11-й, Пономарев – 15-й

Четыре россиянина включены в рейтинг лучших молодых игроков системы «Каролины».

Первое место в списке лучших проспектов клуба занял 20-летний защитник Скотт Морроу, которого «Харрикейнс» выбрали во втором раунде драфта НХЛ-2021 под общим 40-м номером.

На второй позиции расположился 21-летний защитник , выступающий в за .

Третьим в рейтинге идет вратарь , который провел 19 матчей в НХЛ в этом сезоне и ранее продлил контракт с клубом на четыре года.

18-летний нападающий системы « » Глеб Трикозов поставлен на 11-е место – хоккеист выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ-2022 под общим 60-м номером.

Василий Пономарев занял 15-е место.