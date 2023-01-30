Никишин занял 2-е место в рейтинге проспектов «Каролины», Кочетков – 3-й, Трикозов – 11-й, Пономарев – 15-й

Теги Авангард СКА рейтинги Каролина НХЛ КХЛ Петр Кочетков Василий Пономарев Александр Никишин Глеб Трикозов Хоккей

Четыре россиянина включены в рейтинг лучших молодых игроков системы «Каролины».

Первое место в списке лучших проспектов клуба занял 20-летний защитник Скотт Морроу, которого «Харрикейнс» выбрали во втором раунде драфта НХЛ-2021 под общим 40-м номером.

На второй позиции расположился 21-летний защитник Александр Никишин, выступающий в КХЛ за СКА.

Третьим в рейтинге идет вратарь Петр Кочетков, который провел 19 матчей в НХЛ в этом сезоне и ранее продлил контракт с клубом на четыре года.

18-летний нападающий системы «Авангарда» Глеб Трикозов поставлен на 11-е место – хоккеист выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ-2022 под общим 60-м номером.

Василий Пономарев занял 15-е место.

7 комментариев

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Oleg Kolesnikov
Ответ Артём Ралдугин
А весь список можно??? Атлетик требует подписку (((
есть один чит - зайти на страницу статьи и нажать "печать", а там уже выскочит статья в страницах, которую можно будет посмотреть.
+2
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Хесус НаваС
Ответ frol92
А чем этот Скотт Морроу так хорош, что выше Никишина? Как по мне, так по уровню игры на обеих сторонах площадки Никишин в перспективе это защитник первой пары практически любого клуба в НХЛ.
Никишин плох в обороне, на фоне Ска так хорошо, но играет средне на самом деле. Да и в целом прогресс по качеству игры в Ска остановился
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Артём Коковихин
Пишу не потеме хочу спросить. Где можно посмотреть NLA швейцарскую хоккейную лигу?
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Afinogenov
Ответ Mephi027
Кочетков огненно играл и всего 3 место? Вратари вообще не котируются...
Ну а что Кочетков? Три матча в прошлом сезоне в регулярке, 4 матча в плей-офф (87%). Да, в этом сезоне сделал три шатаута в период, когда Каролина установила клубный рекорд (и Раанта два "сухаря" сделал подряд). Были яркие отрезки, но на дистанции нормально-хороший уровень. Недельковичу за такое же количество матчей уже вручали Везину.
Не знаю ничего за этого Морроу, но вот Никишин реально высоко котируется.

Хотелось бы видеть Кочеткова основным вратарём в сильной команде, но его персональные болельщики делают преждевременные выводы. А то уже началось - "не доплатили" или "ограбили".
+5
-2
+3
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Артём Ралдугин
А весь список можно???
Атлетик требует подписку (((
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
А чем этот Скотт Морроу так хорош, что выше Никишина? Как по мне, так по уровню игры на обеих сторонах площадки Никишин в перспективе это защитник первой пары практически любого клуба в НХЛ.
+5
-2
+3
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Mephi027
Кочетков огненно играл и всего 3 место?

Вратари вообще не котируются...
+7
-2
+5
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