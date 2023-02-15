Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Гуляев – 18-й
Матвей Мичков занял 4-е место в обновленном рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.
Топ-32 снова возглавил нападающий Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
4. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)
5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
6. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
7. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
8. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
9. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
10. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)
18. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
10 комментариев