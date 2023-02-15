Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Гуляев – 18-й

Теги Авангард рейтинги НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции чемпионат Чехии Западная хоккейная лига КХЛ Комета Брно Реджайна Эребру Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Эдуард Шале Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Михаил Гуляев Хоккей

Матвей Мичков занял 4-е место в обновленном рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.

Топ-32 снова возглавил нападающий Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Лео КарлссонЭребру», Швеция)

4. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)

5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

6. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

7. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

8. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

9. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

10. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)

18. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

10 комментариев

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Dimasick89
Ответ Сергей Орлов
Странно, что Фантилли до сих пор второй. На МЧМ абсолютно пустым был.
а кто был лучше его на этом драфте? очевидно что он был в сборной не на первых ролях
0
0
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Nissan 0123
Все равно с большой долей вероятности Мичков будет вторым после Бедарда
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0
+1
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J-12
Ответ Фёдор Кузнецов
Если сравнивать Мичкова и Карлсона то у шведа 35 матчей 5+13, у Мичкова за Сочи 21 матч 7+6, в среднем Матвей набирает даже больше чем швед
габариты и контракт решают
0
0
0
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Фёдор Кузнецов
Если сравнивать Мичкова и Карлсона то у шведа 35 матчей 5+13, у Мичкова за Сочи 21 матч 7+6, в среднем Матвей набирает даже больше чем швед
+1
0
+1
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Оскар Муравьев
Бедард сразу будет играть а мичков в КХЛ гнить будет
+1
-3
-2
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Оскар Муравьев
Какая разница все эти рейтинги толку то от них
+1
-1
0
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Оскар Муравьев
Уилл Смит в топе)))
0
-1
-1
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Why always me?!
Ни одного защитника в десятке
0
0
0
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Сергей Орлов
Странно, что Фантилли до сих пор второй. На МЧМ абсолютно пустым был.
+4
-1
+3
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Кеша
У него крюк особенный . Надо брать парня .
+2
-3
-1
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