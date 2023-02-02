Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана, Бут – 8-й, Симашев – 15-й, Гуляев – 26-й

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Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-35 драфта.

Список возглавил форвард Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)

4. н Лео КарлссонЭребру», Швеция)

5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

6. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

7. н Эдуард ШалеКомета», Чехия)

8. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

9. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)

10. н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)

15. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)

26. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

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4 комментария

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Spit@ma
Ответ progexpNN
The Athletic совсем поплохели. Давно такого бреда от них не было. Ещё и рейтинг проспектов команд NHL, такая же "сказка"... Похоже, что они уже на все заби... Лишь бы что-то написать. И пусть эта писанина не имеет ничего общего с реальностью... Половина представленного топ-10 и в топ-15 непопадет.
Странное мнение. Считается одно из самых уважаемых новых спортивных изданий. А можно больше аргументов)?
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progexpNN
The Athletic совсем поплохели. Давно такого бреда от них не было. Ещё и рейтинг проспектов команд NHL, такая же "сказка"... Похоже, что они уже на все заби... Лишь бы что-то написать. И пусть эта писанина не имеет ничего общего с реальностью... Половина представленного топ-10 и в топ-15 непопадет.
+1
0
+1
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Serge Vendino
Комментарий из статьи:
Мичков в этом сезоне не так уж много играл в хоккей, но если и играл, то соответствовал своему привычному высокому уровню. С того момента, как его отдали в аренду из СКА в Сочи, он получает регулярное время в КХЛ и выглядит так, как будто ему на этом уровне комфортно. Он один из самых креативных и умных нападающих, которых я видел за последние несколько лет. Он сочетает в себе невероятные навыки владения шайбой с настоящим элитным инстинктом забивать голы. Он предвидит игру и атакует защитников не так, как другие нападающие, и, кажется, всегда находит способы использовать голевые моменты, несмотря на то, что он не самый крупный или быстрый. Он может создавать моменты на высоком уровне, но Мичков — финишер, который забьет много голов на профессиональном уровне. Катание у него скорее маневренное, чем быстрое, и я бы не назвал его энергичным типом игрока, хотя он идёт к воротам, чтобы творить. Его контракт в КХЛ действителен на сезон 2025/26.
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McGregor
Не очень хорошо для Бедарда играть сезон в лиге, которую он так перерос.
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