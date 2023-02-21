Канадский защитник «Адмирала» Уильямс: «Арена Омск» по условиям для хоккеистов даже превосходит НХЛ»

Колби Уильямс высоко отозвался о «G-Drive Арене».

– Как вам ледовые дворцы в КХЛ? Все говорят, что «Арена Омск» уровня НХЛ.

– Большая часть арен в КХЛ – отличные. Конечно, в Омске лучшая, там все на самом высоком уровне, в том числе раздевалки, подтрибунные помещения. Там уделено внимание всем мелочам. Это, конечно, уровень НХЛ.

В Северной Америке арены разные и построены разными компаниями. Но по условиям для хоккеистов «Арена Омск» («G-Drive Арене» – прим. Sports.ru) даже превосходит НХЛ. Также я бы отметил болельщиков в России, которые очень сильно вовлечены в игру.

В Казани стучат в барабаны на протяжении всего матча, в Санкт-Петербурге очень громкие болельщики. У нас во Владивостоке тоже отличные фанаты, которые заряжают нас своей энергией.

В сезоне много матчей, но их поддержка помогает нам настраиваться на каждую игру. Во Владивостоке люди страстно любят хоккей. Я единственный канадец в команде, и получаю много любви и поддержки со стороны болельщиков. Обо мне заботятся не как о хоккеисте, а как о человеке, – сказал канадский защитник «Адмирала».