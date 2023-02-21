Канадский защитник «Адмирала» Уильямс: «Арена Омск» по условиям для хоккеистов даже превосходит НХЛ»

Теги Авангард НХЛ КХЛ G-Drive Арена Адмирал Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс высоко отозвался о «G-Drive Арене».

– Как вам ледовые дворцы в КХЛ? Все говорят, что «Арена Омск» уровня НХЛ.

– Большая часть арен в КХЛ – отличные. Конечно, в Омске лучшая, там все на самом высоком уровне, в том числе раздевалки, подтрибунные помещения. Там уделено внимание всем мелочам. Это, конечно, уровень НХЛ.

В Северной Америке арены разные и построены разными компаниями. Но по условиям для хоккеистов «Арена Омск» («G-Drive Арене» – прим. Sports.ru) даже превосходит НХЛ. Также я бы отметил болельщиков в России, которые очень сильно вовлечены в игру.

В Казани стучат в барабаны на протяжении всего матча, в Санкт-Петербурге очень громкие болельщики. У нас во Владивостоке тоже отличные фанаты, которые заряжают нас своей энергией.

В сезоне много матчей, но их поддержка помогает нам настраиваться на каждую игру. Во Владивостоке люди страстно любят хоккей. Я единственный канадец в команде, и получаю много любви и поддержки со стороны болельщиков. Обо мне заботятся не как о хоккеисте, а как о человеке, – сказал канадский защитник «Адмирала».

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13 комментариев

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забил на оборону
Ответ Andy
А откуда этот Колби знает, какие арены в НХЛ? Разве он играл в НХЛ?) Или на экскурсии у него были?)
Ротенберг рассказал, он просмотрел 800 нарезок лучших арен НХЛ.
0
0
0
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Ястреб
👍💪👏
0
-1
-1
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serov1
Ответ mifdamir@icloud.com
В Екатеринбурге будет лучше,строят неспеша.
Не сказал бы, что прям неспеша, должны были в конце этого конца открыть, но из-за санкций пошли траблы с оборудованием, перенесли на год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy
А откуда этот Колби знает, какие арены в НХЛ? Разве он играл в НХЛ?) Или на экскурсии у него были?)
+3
0
+3
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mifdamir@icloud.com
Ответ Александр Невский
Лучшая арена Омск будет ещё 10 лет .
В Екатеринбурге будет лучше,строят неспеша.
+1
-1
0
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Treq Qert
Ответ Александр Невский
Лучшая арена Омск будет ещё 10 лет .
УГМК поспорит,думаю
+1
0
+1
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Антон Якимцев
В целом все это слышать очень приятно.
Осталось построить еще около 20 таких арен и со всеми помириться.
+7
0
+7
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Tungus85
Ну арена реально крутая, что уж там.
+3
-1
+2
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Dastan 82
Суперсовременная арена. Лучшая!
+4
-2
+2
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Игорь Климов
Ответ Сергей Бакин
просто чумовая арена
Ок!
+4
-2
+2
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Сергей Бакин
Ответ Игорь Климов
Арена в Омске - это просто космос!
просто чумовая арена
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Лучшая арена Омск будет ещё 10 лет .
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Арена в Омске - это просто космос!
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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